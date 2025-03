Álvaro Delgado sobre la economía: "El gobierno se tiene que poner de acuerdo"

El senador Álvaro Delgado destacó que el gobierno debe "ponerse de acuerdo" frente a las distintas visiones sobre la situación económica de Uruguay, luego de que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ofrecieran diagnósticos opuestos. En una entrevista con Telemundo este martes, Delgado expresó: "Hay que ser muy responsables cuando se está en el gobierno. Lo importante es no generar alarma y decir la verdad . Valoro que la respuesta vino del propio gobierno, pasa que se tienen que poner de acuerdo . El propio ministro dijo que la economía es sólida, estable. Que hay oportunidad de mejora, siempre hay".

Este desacuerdo se hizo evidente el lunes cuando, en una entrevista con En Perspectiva, Jorge Díaz utilizó una metáfora para expresar la situación heredada: " Nos dijeron que nos entregaban una Ferrari pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda ". A las pocas horas, el ministro Oddone, en una rueda de prensa, presentó una visión más optimista, asegurando que "la situación económica del país es sólida, con grado inversor, una economía que funciona, pero con enormes oportunidades de mejora".

En su intervención, Díaz también hizo referencia a los juicios internacionales pendientes del Estado, mencionando el arbitraje por la ex aerolínea Pluna y el litigio por el Ferrocarril Central, dos casos que siguen siendo una carga para las finanzas públicas. Por su parte, el senador Sebastián Sabini agregó que varios organismos del Estado, como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), enfrentan déficits millonarios.

El secretario de la Presidencia del gobierno anterior, en respuesta a las críticas de Díaz, recordó que la situación económica no es inédita y que muchos organismos ya enfrentaban deudas y litigios internacionales en 2019. "Yo participé en la transición de 2019 y muchos organismos tenían deudas y había litigios internacionales varios, por lo menos tres, uno al inicio un arbitraje de US$ 500 millones. Uno tiene que administrar las situaciones en vez de quejarse. No sé qué deuda hay exactamente de qué organismo, pero está claro que la economía está mejor que en 2019", afirmó.