Andrés Ojeda dijo que fue una "campaña extraña" y aseguró que la fórmula colorada se hará "mirando los números"

"Hay que ponerle aplomo", agregó. "Ojála (que gane hoy) pero me gusta ver las cosas resueltas", sostuvo. "Me acuerdo del momento que dijimos 'no podemos no estar, tenemos un diferencial'", recordó.

Con respecto a si la eleccion interna debería ser obligatoria, Ojeda no dudó: "Absolutamente. O todo obligatorio o todo voluntario. Me obligan a elegir en octubre un menú voluntario de junio", sostuvo.

Por otro lado, dijo que esta campaña en el Partido Colorado resultó "muy extraña". "Ojalá que esta noche se termine, pasemos raya y estemos juntos", aseguró.