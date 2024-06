Votó Delgado y anunció que esta noche definirá la fórmula presidencial del Partido Nacional

A su vez señaló que esta votación era doblemente especial al ser precandidato. "Votarte a ti mismo es emocionante, pero más emocionante debe haber sido para Pilar, mi hija más chica", agregó.

Consultado por el porcentaje actual de concurrencia a votar, que ronda el 12,8, Delgado dijo que "está bueno" que la gente se involucre. "Iban a dar un día más frío, ahora salió el sol. Yo creo que la gente en este día, joven y no joven, que me parece que es clave porque empezás a definir el rumbo, esta bueno que se involucre, que no sean espectadores, que sean protagonistas", sostuvo.

"Siempre fui militante, siempre estuve del otro lado, armando las banderas. Hoy me toca ser abanderado de una columna que es Uruguay para Adelante, y capaz que esta noche del Partido Nacional", agregó.