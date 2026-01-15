Dólar
/ Nacional / CONDENADOS

Artigas: 14 personas vinculadas a la facción criminal brasileña "Os Manos" fueron condenadas por la Justicia

Entre los condenados hay un menor de 15 años que cumplirá una mena de 3 meses de medidas socioeducativas por un delito de encubrimiento

15 de enero 2026 - 11:57hs
14 condenados por operativo en Artigas

14 condenados por operativo en Artigas

Foto: Ministerio del Interior

En las últimas horas, la Justicia condenó a 14 de las 16 personas detenidas en el marco del "Operativo Pollux", que tenía por objetivo desarticular un grupo delictivo del departamento de Artigas vinculado a la facción criminal brasileña "Os Manos".

En el marco de dicha operativa, la Jefatura de Policía del departamento, en conjunto con la Dirección de Información Táctica y la Brigada Departamental Antidrogas, llevó adelante 22 allanamientos simultáneos, que culminaron en la detención de 16 personas y la identificación de otras cinco que permanecen requeridas.

En suma, los oficiales lograron el cierre de 15 bocas de venta de estupefacientes y la incautación de drogas, dinero y otros elementos relevantes.

Tras estas actuaciones, los detenidos fueron puestos en manos de la Justicia, quien dispuso en las últimas horas la condenada de 14 de los 16 detenidos, informó la Policía local en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Un menor de 15 años fue condenado como "autor responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de encubrimiento debiendo cumplir las medidas socioeducativas no privativas de libertad por el plazo de 3 meses: programa socioeducativo, servicios comunitarios y prohibición de salir del país mientras dure la condena".

Por su parte, cuatro mujeres de 21, 24, 30 y 38 años, como también dos hombres de 25 y 35 años fueron condenados a la pena de dos años de prisión efectiva por la comisión de un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes.

Después, dos hombres de 21 y 62 años fueron condenados como autores "penalmente responsables por la comisión de un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes, a la pena de dos años y dos meses de prisión efectiva".

Por otro lado, otros dos hombres de 25 y 38 años fueron condenados a dos años y cinco meses de prisión ante un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes. Un hombre de 40 años fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el mismo delito, mientras que otro de 22 tendrá una pena de tres años de prisión efectiva.

Un hombre de 55 años fue condenado a la pena de dos años y 8 meses de prisión por la comisión de un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancia estupefaciente en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.

De acuerdo a lo informado en su momento por la Jefatura de Artigas, la banda desarticulada utilizaba la "intimidación y la violencia" como herramientas principales para consolidar su dominio territorial.

Además, reclutaba a menores de edad para realizar actividades de "comercialización de drogas".

