/ Nacional / POLLUX

Operativo policial en Artigas terminó con 16 detenidos vinculados a la facción criminal brasileña "Os Manos"

Este grupo, que se encontraba en proceso de expansión, tenía como objetivo incrementar su presencia y actividades en diversos barrios de la capital del departamento

14 de enero 2026 - 10:55hs
Operativo Pollux en Artigas

Operativo Pollux en Artigas

La Jefatura de Policía de Artigas, en conjunto con la Dirección de Información Táctica y la Brigada Departamental Antidrogas, llevó a cabo el "Operativo Pollux", mediante el cual logró la detención de 16 personas vinculadas a una organización criminal de origen brasileño.

La investigación, que comenzó en diciembre pasado bajo la dirección de la Fiscalía de 1.º Turno, permitió identificar la presencia de integrantes de la facción criminal brasileña "Os Manos" en la ciudad de Artigas.

Este grupo, que se encontraba en proceso de expansión, tenía como objetivo incrementar su presencia y actividades en diversos barrios de la capital del departamento, principalmente en Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Artigas a través de la página web del Ministerio del Interior, el grupo criminal utilizaba la "intimidación y la violencia" como herramientas principales para consolidar su dominio territorial.

Además, descubrieron que la organización reclutaba a menores de edad para realizar actividades de "comercialización de drogas".

A lo largo del operativo, los agentes lograron establecer una serie de vínculos entre los investigados y varios puntos de acopio de sustancias ilícitas, armas de fuego y otros elementos asociados con el crimen organizado.

Con base en esta información, gestionaron 21 órdenes de allanamiento, 19 solicitudes de detención y una requisa en la Unidad N.º 21 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Para la ejecución del operativo contaron con el apoyo de la Dirección Nacional Guardia Republicana, así como de las Jefaturas de Policía de Salto, Rivera y Tacuarembó.

El resultado final de la operación fue la realización de 22 allanamientos simultáneos, que culminaron con la detención de 16 personas, mientras que otras seis están requeridas.

Durante el procedimiento se incautaron 16 teléfonos celulares, sustancias estupefacientes (cocaína, marihuana y pasta base), más de 50.000 pesos uruguayos y reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos de arma de fuego.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de 1º Turno.

