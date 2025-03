Astesiano evalúa demandar por difamación a Nacho Álvarez y dio su versión sobre la deuda de $ 280.000

MEDIOS Astesiano se sumó a un programa de chimentos, dijo que va a contar "toda la verdad" y que "no tiene miedo": "La gente se tiene que sacar la venda, es todo joda"

"La semana pasada me informaron que Astesiano había cerrado sus negocios en Sarandí Grande y pude confirmar que dejó adentro a un proveedor con $ 280.000. A otro le pagó después de mucho tiempo y con mercadería, y el que le alquiló uno de los locales está en tratativas", expresó.

Para Álvarez, Astesiano se enteró de la "investigación" que está preparando y lo amenazó. "Por eso hoy (martes) me apuré a dar estos títulos (a cuenta del informe en el que sigo trabajando) y lo invité a que denuncie públicamente la supuesta corrupción del expresidente (que me pregunto por qué hasta ahora no denunció y qué tengo que ver yo). ¡Compren pop!", finalizó el conductor de La Pecera.

Consultado sobre estos dichos, Astesiano dijo a El Observador que Álvarez "está buscando con quien pelear", pero adelantó que se reunirá este miércoles con distintos abogados para analizar denunciar al comunicador por difamación e injurias, ya que sus comentarios le traen "problemas con los proveedores".

El exjefe de seguridad de Lacalle Pou negó que Fibra Tim haya cerrado y aseguró que abrió un nuevo comercio en Cuchilla Alta, además de que movió su centro de acopio a Parque del Plata "por comodidad".

Remarcó que en este momento guarda "$ 10 millones".

Por otro lado, Astesiano reconoció que mantiene una deuda de $ 280.000 con un proveedor, pero aclaró que fue por una compra mayor de mercadería para las fiestas. "Mucha gente se va de Sarandí Grande en esas fechas, entonces acopiás, pero vas pagando con lo que vas vendiendo", explicó