Bianchi y la polémica por el precio de los combustibles: "Se podría haber bajado el precio, pero se hizo caja"

La senadora nacionalista Graciela Bianchi confirmó que el Partido Nacional no votará la venia de Mario Layera como director de Inteligencia Estratégica del Estado. Además, sostuvo que el gobierno "no ha tomado ninguna decisión de fondo" en términos económicos velando por una suerte de "continuidad" y se sumó a la polémica por el precio de los combustibles al asegurar que la actual administración " hizo caja ".

En una entrevista con Doble Click (Del Sol FM), Bianchi expuso las razones políticas y éticas detrás de esta postura, destacando que el cargo de Layera tiene una responsabilidad enorme sobre el sistema de inteligencia nacional, que no solo incluye a la Policía y las Fuerzas Armadas, sino también a los servicios de inteligencia de diversos ministerios.

Sobre el rechazo a la venia de Mario Layera, Bianchi explicó: " La persona es inocente, incluso aunque esté indagada, el problema acá es diferente. Si fuera para otro ente, no tendríamos problema, pero este es un cargo de una sensibilidad muy grande . La Dirección de Inteligencia Estratégica depende directamente del Poder Ejecutivo y tiene control sobre todo el sistema de inteligencia."

VENIA Bianchi argumentó que el Partido Nacional no votará venia a Layera por razones "éticas" y "políticas"

"Nosotros somos el Senado de la República, tenemos la superintendencia sobre todos los poderes del Estado. No es automático que, si una persona está indagada pero es inocente, se le dé la venia. Nosotros no actuamos automáticamente, evaluamos el contexto y la responsabilidad del cargo", argumentó.

En cuanto a las críticas a la gestión del gobierno, Bianchi subrayó que el Poder Ejecutivo aún no ha tomado "ninguna decisión de fondo".

"El Poder Ejecutivo hasta ahora, o el gobierno en general hasta ahora, no nos ha dado ninguna motivación, excepto en casos puntuales. En política económica, lo que se ve hasta ahora es una continuidad. No se ha tomado ninguna decisión de fondo, a no ser que nos quieran convertir en un Estado socialista."

La crítica al precio de los combustibles

Sobre la polémica por el precio de los combustibles, Bianchi explicó que la Ley de Urgente Consideración aprobada por el gobierno permitió una mayor transparencia en el cálculo del precio, pero no se redujeron los costos como muchos esperaban:

"Se hizo caja. La Ley de Urgente Consideración permitió que se conociera cómo se forma el precio de los combustibles. Lo que quedó claro es que se podría haber bajado el precio, pero no se hizo. Entonces, sí, se hizo caja".

Finalmente, Bianchi enfatizó que la situación económica del país sigue dependiendo de factores externos, y el gobierno ha mostrado una postura cautelosa:

"El gobierno no nos ha dado motivo para una crítica fuerte hasta ahora, no ha habido cambios sustanciales. Nosotros estamos esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos", cerró.