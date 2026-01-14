BPS ofrece subsidio especial de hasta $52 mil para quienes no pueden acceder a jubilación: mirá requisitos y cómo acceder

Pesos uruguayos Foto: Inés Guimaraens

El Banco de Previsión Social (BPS) ofrece una prestación destinada a aquellas personas que, por diversas razones ajenas a su voluntad, se quedan sin empleo y no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación, como la edad o los años de aportes. Este subsidio especial de inactividad compensada tiene como objetivo brindar una ayuda económica durante un tiempo determinado a aquellos que no pueden acceder a una pasividad.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Requisitos para acceder al subsidio Para poder acceder a este subsidio, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, los solicitantes deben tener al menos 28 años de aportes registrados en el BPS. Además, deben estar desocupados desde hace al menos un año y continuar viviendo en Uruguay. El subsidio se podrá mantener durante un período de hasta dos años.

Cabe destacar que no se podrá acceder a la prestación si el despido fue por razones disciplinarias, y que, en principio, los beneficiarios no deben tener derecho a otras prestaciones ni recibir ingresos de ningún tipo, salvo en el caso de pensiones por sobrevivencia.

Requisitos de edad El subsidio está condicionado a la edad de la persona y la cantidad de años de aportes realizados. Para aquellos que hayan ingresado al BPS con 28 años o más, las edades mínimas para acceder a la jubilación según el año de nacimiento son las siguientes:

Nacidos hasta 1972 : 58 años.

Nacidos en 1973 : 59 años.

Nacidos en 1974 : 60 años.

Nacidos en 1975 : 61 años.

Nacidos en 1976 : 62 años.

Nacidos en 1977 o en adelante: 63 años. Monto del subsidio El monto del subsidio varía dependiendo de la situación del solicitante. El máximo que se puede recibir es de $ 52.608, mientras que el mínimo es de $ 6.576. Los interesados en comenzar el trámite para recibir este subsidio pueden acceder a más información y realizar el proceso a través de la plataforma habilitada en el sitio web del BPS.