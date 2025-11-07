Cambia la retención judicial por pensión alimenticia: nuevo procedimiento para el ingreso de oficios judiciales en BPS

A partir del lunes 17 de noviembre, el Banco de Previsión Social (BPS) implementará un nuevo procedimiento para el ingreso de oficios judiciales . Desde esa fecha, todos los oficios como el de la retención judicial por pensión alimenticia deberán ser enviados a través del nuevo servicio en línea Ingresar oficios judiciales, y ya no se aceptarán más por correo electrónico.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La medida tiene como objetivo agilizar los trámites, optimizar los tiempos de gestión y facilitar el acceso al servicio para todas las personas usuarias, ya que el nuevo sistema permitirá realizar el ingreso de oficios las 24 horas a través de la web.

Dentro de los oficios judiciales, se incluyen aquellos relacionados con la retención judicial por pensión alimenticia, los cuales deben ser presentados ante el BPS. Este procedimiento está destinado a usuarios que requieran ingresar una retención judicial por pensión alimenticia.

CASO DANZA La coalición denuncia "gravedad institucional" por fallo de la Jutep, suma nueva interpelación y pide reunión "urgente" con Orsi

POLÉMICA "Hasta que la dignidad se haga costumbre": el mensaje de Álvaro Danza luego de que la Jutep resolviera que "no hay incompatibilidades"

Para ingresar una retención judicial por pensión alimenticia, el oficio judicial dirigido al BPS debe contener los siguientes datos:

Nombre completo y C.I. del obligado alimentario.

Nombre completo y C.I. del beneficiario.

Nombre completo y C.I. del administrador de la retención.

Monto de la retención.

Medio de pago de la retención (si es una cuenta bancaria, se deberá identificarla).

El oficio debe contar con el sello del juzgado correspondiente y la firma del actuario.

Procedimiento presencial

Para aquellos oficios entregados de manera presencial, el procedimiento seguirá siendo el habitual, tanto en Montevideo como en las sucursales y agencias del interior del país. En la sede central del BPS, los oficios deberán presentarse en la oficina Mesa de Entrada, ubicada en el hall de Planta Baja, en Colonia 1851. En la agencia ATYR, deberán ser entregados en la oficina Mesa de Entrada, en Sarandí 570, Planta Baja.

Además, los oficios de inscripción o cese de retención por pensión alimenticia, enviados por los juzgados, continuarán siendo registrados en el sistema de Registro Nacional de Obligados Alimentarios (RENOA).

Este nuevo sistema busca mejorar la eficiencia en la gestión y ofrecer a los usuarios una opción más accesible y rápida para el ingreso de oficios judiciales.