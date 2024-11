Más polémicas: Nacho Alvarez mostró video de charla que grabó con Orsi y Canal 4 se despegó con un llamativo zócalo en Santo y Seña

"Dejame ver. En principio no. Estás muy jugado de verdad, y me resta. No puedo jugar, no puedo jugar esos riesgos, vos sabés" , le respondió Orsi, aunque luego ante la insistencia de Álvarez aclaró: "Por teléfono para la radio puedo acordar una nota. Pero cortito eh".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1859362892216213949&partner=&hide_thread=false ¿POR QUÉ ORSI CAMBIÓ TANTO EN SOLO CINCO DÍAS? Del cálido abrazo a la fría escapada.



Sólo acá vas a poder ver las dos caras de Orsi, filmado… pic.twitter.com/dgFfoMvanT — ignacio alvarez (@igalvar71) November 20, 2024

"He sido muy crítico con Yamandú Orsi, he dicho cosas muy duras, puede entenderlas como insultos, pero el viernes nada de eso estuvo. Cuando estuvimos solos mano a mano al revés, la más cordial de las relaciones", dijo tras la emisión del video Álvarez.

Este miércoles, tras lograr alcanzar al candidato en medio de la gente y las cámaras que lo rodeaban en Magnolio, Álvarez y Orsi discutieron. "Me has insultado, una y otra vez me has insultado", le dijo el candidato al periodista. "¿Cuál fue el insulto?", preguntó Álvarez, a lo que el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio lo cortó con "no sos tan importante".

"Cuando alguien te cataloga de 'garca', 'deshonesto', 'falso', 'cara de perro', 'cara dura' y 'cínico' no está haciendo periodismo. Comprenderán que no destinaré mayores energías en este lamentable suceso. La prioridad es Uruguay y ese es nuestro horizonte", escribió luego en su cuenta de X Orsi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/1859261835561623657&partner=&hide_thread=false Cuando alguien te cataloga de "garca", "deshonesto", "falso", "cara de perro", "cara dura" y "cínico" no está haciendo periodismo. Comprenderán que no destinaré mayores energías en este lamentable suceso. La prioridad es Uruguay y ese es nuestro horizonte. pic.twitter.com/g0WfQPcEWk — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 20, 2024

"Ahora sí le vinieron los recuerdos de los insultos", ironizó horas después en La Pecera el periodista, quien cree que ese fue el argumento que "le acercaron algunos de sus asesores". "Si se sintió insultado yo no puedo controvertir como se haya sentido", continuó.

Luego el conductor del programa recordó que hace cinco años entrevistó a Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, principales candidatos de las elecciones anteriores, y en todos los casos se preparó "durante meses" para "hacerlos mierda".

"El periodista tiene que respetar a la gente, y la mejor forma de respetar su trabajo es ser lo más duro que se pueda. La gente se merece saber todo y ver qué dice esa persona que aspira a ser presidente frente a los cuestionamientos que se pueden hacer", remarcó.

En el caso de Orsi, explicó que su intención era "tirarle las preguntas complicadas" donde entiende que él "hace agua" y "ver en ese momento que hacía". "Obvio que él no vino porque no quería exponerse a eso, no tiene obligación de venir. Primero no contestó, después dijo que sí y después definitivamente dijo que no. No lo vamos a molestar más a Yamandú Orsi", sentenció Álvarez.

La editorial de Nacho Álvarez en Santo y Seña y el controvertido zócalo de Canal 4

Horas después de su cruce con Orsi y de su programa en La Pecera, Álvarez también realizó una editorial sobre la situación en el programa Santo y Seña (Canal 4). El periodista dijo que tanto él como el candidato del Frente quieren "lo mejor para él país". "Así que si sos presidente, te deseo lo mejor", dijo dirigiéndose a él.

"Desde mi lado de periodista lo que quiero es tener una mejor sociedad. Estoy seguro que vos también", continuó el comunicador, que espera "dejar atrás estas rencillas para privilegiar lo que más importa".

Durante la transmisión del programa, Canal 4 emitió un zócalo debajo: "Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente los valores y pensamientos de Canal 4".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cabrera74/status/1859420793551122562&partner=&hide_thread=false “Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente los valores y pensamientos de canal 4”.



Esto sí que nunca lo había visto. pic.twitter.com/xkC83ujcji — Sebastian Cabrera Arzuaga (@cabrera74) November 21, 2024

Sobre esta decisión del canal, Álvarez opinó que "así es y así debe ser": "Sería imposible que un canal tenga una sintonía necesaria y obligatoria con los pensamientos de cada uno de los que están frente a la cámara con un micrófono. No puede pretenderse eso de ninguna manera".

El conductor sostuvo que "no hay censura" en el medio, y afirmó que él dice las cosas "con total libertad" mientras que el 4 "tiene la libertad de poner un sobreimpreso con esta aclaración" porque "no sabían" lo que él iba a decir.