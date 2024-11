De Bebé Reno a Jaime Roos: los memes del cruce entre Yamandú Orsi e Ignacio Álvarez

Sin embargo, la respuesta del candidato frenteamplista fue esquiva. Intentó primero evitar a Álvarez, pero luego lo acusó de haberlo insultado. "Me has insultado, una y otra vez me has insultado", le dijo Orsi al comunicador, mientras estaban rodeados de cámaras de televisión y personal de su equipo de campaña. "¿Cuál fue el insulto?", preguntó Álvarez, a lo que el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio lo cortó con una frase directa: "No sos tan importante".