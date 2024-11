"Cuando alguien te cataloga de garca, deshonesto, no está haciendo periodismo": Yamandú Orsi tras el cruce con Nacho Álvarez

" Cuando alguien te cataloga de "garca", "deshonesto", "falso", "cara de perro", "cara dura" y "cínico" no está haciendo periodismo . Comprenderán que no destinaré mayores energías en este lamentable suceso. La prioridad es Uruguay y ese es nuestro horizonte", escribió el candidato en su cuenta de X, donde adjuntó un video con los comentarios del conductor de Santo y Seña (Canal 4) y La Pecera (Azul FM).

Nacho Álvarez vs Yamandú Orsi Nacho Álvarez vs Yamandú Orsi

El cruce entre el candidato y el periodista

Por segunda vez en pocos días, el periodista Ignacio Álvarez esperó a Yamandú Orsi a la salida de una de sus actividades para reclamarle una entrevista, pero esta vez el candidato a la presidencia decidió esquivarlo tras un breve cruce que incluyó acusaciones de insultos previos.

Orsi participó este miércoles de una charla organizada por el Semanario Búsqueda en sala Magnolio, a pocos metros de los estudios de Azul FM, radio en la que Álvarez emite su programa La Pecera y que pertenece al mismo grupo de medios. Tras la actividad, el también conductor de Santo y Seña se acercó a la zona en donde se encontraba Orsi y sus asesores, y trató de acercarse para hacerle unas preguntas.

Luego de que el periodista forcejeara con algunas personas presentes, alcanzó a Orsi y tuvo un pequeño intercambio con él. El candidato intentó primero esquivar a Álvarez, pero luego lo acusó de haberlo insultado.

"Me has insultado, una y otra vez me has insultado", le dijo Orsi a Álvarez, mientras estaban rodeados de cámaras de televisión. "¿Cuál fue el insulto?", preguntó Álvarez, a lo que el candidato a la presidencia por el Frente Amplio lo cortó con "no sos tan importante".

El hecho fue registrado por el periodista Leonardo Sarro en su cuenta de X, que luego siguió a Orsi hasta su vehículo, donde sí habló con el resto de los periodistas presentes.

"Les pido disculpas, por favor. Saben que cuando quieren hablar conmigo lo pueden hacer", le dijo quienes estaban allí. Orsi fue consultado si creía que Álvarez es "más un militante que un comunicador", a lo que respondió con ironía.

"Respeto mucho a los militantes, por favor. Un saludo para todos ellos", zanjó Orsi.