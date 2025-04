Caso Pérez Marexiano: el periplo de un cliente del corredor de bolsa que sospechó y logró recuperar su dinero

En octubre pasado se puso en contacto con el corredor quien lo invitó a tener una reunión. Le sorprendió que lo convocó a una oficina en Punta Carretas y no en Pérez Marexiano, en Carrasco. González le explicó que había sido contador muchos años en esa sociedad de bolsa pero que ahora solamente les llevaba clientes.

Germán decidió confiar y le giró US$ 6.000 para probar. Un mes después le giró otros US$ 12.000. González Palombo le pasaba reportes sobre sus inversiones en "acciones de Tesla que volaban", contó. En ese momento había ganado Donald Trump en Estados Unidos y las acciones de la compañía de Elon Musk, que habían estado por el piso, duplicaron las ganancias.

Al ver los buenos resultados de los estados contables se la volvió a jugar y le entregó otros US$ 20.000. Como había pasado las otras veces, el corredor le pidió que se los girara a una cuenta de él en el banco Itaú. Esta vez se trataba de una SAS en Santander.

El corredor siempre le había despertado dudas y más le llamó la atención advertir que en uno de los reportes que recibió (una planilla Excel con el logo de Pérez Marexiano falsificado), las cifras no coincidían con las que le había comentado por teléfono semanas antes. González le había dicho que había comprado acciones en Tesla a 220 y se las había vendido a 440 pero en el reporte figuraba que la venta había sido a 330.

"Le pedí explicaciones y me dijo que había sido un error. A la tarde del mismo día me manda la misma planilla con el mismo horario pero la venta de Tesla cambiada a 440 como me había dicho" (ver imágenes).

P Marexiano.jpeg

Al notarlo dubitativo, González Palombo le dijo: “Si querés te devuelvo todo”.

Germán comentó que luego de que se conoció la estafa vio el documental sobre Bernard Madoff, el administrador de inversiones bursátiles de Wall Street que prometía rendimientos del 9% anual en dólares sin riesgo, y encontró muchos patrones en común con González.

P Marexiano2.jpeg

Luego de ese episodio terminó por convencerse de que el corredor no era confiable y decidió pedirle que le devolviera US$ 20.000 para saldar la deuda de un préstamo. Nacho, como lo llamaba, le dijo que en ese momento no se lo podía girar porque era fin de mes y le pidió que esperara unos días.

Cuando empezó marzo volvió a la carga con su reclamo. En ese momento le dijo que Pérez no estaba en el país, dándole a entender que él debía autorizar el pago.

Ante las demoras y las sospechas, que cada vez le parecían más fundadas, decidió presentarse en Pérez Marexiano el 10 de marzo, un mes antes de que se conociera la denuncia de la empresa contra el corredor que derivó en la indagatoria penal por la que este miércoles se resolvieron medidas cautelares y se le prohibió salir del país por 180 días. La fiscal Silvia Porteiro que tiene a su cargo la indagatoria investigará también si la empresa estaba al tanto de las maniobras.

Llegó a la calle Divina Comedia, dónde funcionan las oficinas de Pérez Marexiano y lo atendió una trabajadora de la firma. “Vengo a hablar por unas inversiones con Nacho González”. A la mujer le cambió la cara, afirmó Germán.

De una habitación contigua salió un hombre que se presentó como Carlos Pérez. Luego le explicó que era uno de los directores de la empresa. Según el relato, Germán le explicó que desde hace veinte días estaba atrás del corredor porque precisaba la plata y este no se la devolvía.

El director de la empresa lo hizo pasar a la oficina y le pidió que le detallara la situación. Germán le comentó sobre las inversiones en Tesla y le mostró los estados contables. Pérez le dijo que había hablado con el corredor esa misma mañana y le pidió que le enviara los reportes pero no le dio sus datos. Minutos después le admitió que ellos no hacían ese tipo de inversiones (en el mercado bursátil inversiones como las de Tesla se consideran de riesgo elevado). También le explicó que a sus clientes le enviaban mes a mes los estados de cuenta pero en ningún momento le dijo que esos estados de cuenta eran falsos.

Germán se despidió diciéndole que estaba preocupado y quería su dinero.

Cuando estaba en su auto por arrancar el motor recibió una llamada de González Palombo. “¿Cómo vas a ir a hablar a Pérez Marexiano? Es como si yo fuera a hablar con tu jefe sin avisarte”, le reprochó. Pero luego le aclaró que "no estaba enojado" y le prometió que al día siguiente le giraría el dinero.

A cambio le pidió que enviara un mail a Pérez Marexiano y que especificara que “todo lo que habló con ellos lo iba a arreglar con Nacho y Tamara (Taube). Aclarales que lo hablaste conmigo y lo solucionaste”, le dijo. Germán contó que había escuchado el podcast Inversomanía que conducían el corredor y Taube y sabía que trabajaban juntos aunque nunca trató con ella.

Hizo lo que le pidió el corredor y minutos después recibió una respuesta de Carlos Pérez, sólo dirigida a él, en la que le decía que quedaba "a las órdenes”.

Por la tarde recibió una llamada de Pérez para saber si había hablado con Nacho y ahí le aclaró: "Vos acá no tenés nada de plata".

Luego quiso saber si le había girado dinero a la cuenta de Pérez Marexiano ante lo que Germán le aclaró que le había girado a la cuenta personal de Nacho.

“Nunca me dijo que el estado de cuenta era falso”, contó Germán. Agregó que siguió insistiéndole a Nacho y reclamando el dinero, ante lo cual le respondió que no hablara más con Carlos Pérez. “Ya te dije que no te va a dar más información”, le dijo.

Ese mensaje colmó la paciencia de Germán y le dijo que si no le giraba el dinero ese mismo día iba a hablar con un productor del programa de Ignacio Álvarez para denunciarlo.

Al día siguiente, a las 8.20 de la mañana ya le había girado de banco a banco lo máximo permitido que son US$ 20.000. Le aclaró que cuando abriera un cambio le giraba más y poco después le giró otros US$ 5.000. Ante la falta de respuesta de Germán, Nacho le escribió: “No creo que dé para que no me contestes”.

Germán contó que como le había reclamado US$ 30.000 antes, González Palombo creía que le estaba pidiendo ese monto y luego le giró otros US$ 5.000.

“Girame todo”, le exigió Germán. El martes 11 de marzo le giró otros US$ 8.000, con lo que logró recuperar los US$ 38.000.

A la luz de lo que se conoció luego, Germán se felicita por la jugada.

(*El nombre del entrevistado fue cambiado para preservar su identidad)