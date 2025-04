Colectivo Trans del Uruguay se pronunció sobre el asesinato de mujer trans en Pinamar Norte y convocó a una concentración

En el mismo mensaje señalaron que este crimen es “una muestra más del retroceso salvaje en los derechos de las personas trans y disidentes”, y advirtieron sobre el avance de discursos de odio y la criminalización de las identidades trans.

“Los discursos de odio, la intolerancia y la criminalización de nuestras vidas se expanden como una plaga, alimentados por sectores que buscan borrarnos, anular nuestra existencia y justificar la violencia”, afirmaron.

Desde CTU también hicieron un llamado a la sociedad “a despertar y enfrentar esta ola de odio”, y enfatizaron en que “la idea de que solo una identidad ‘correcta’ y ‘biológica’ merece respeto es una mentira repugnante que alimenta esta barbarie”.

Embed - CTU on Instagram: "Manifiesto de Rechazo y Resistencia ante el Asesinato de una Mujer Trans en Uruguay y la Violencia contra la Comunidad Disidente Nos levantamos con furia y sin medias tintas ante el brutal asesinato de una mujer trans de 51 años ocurrido ayer en Uruguay. Este acto de barbarie no solo destroza vidas y destroza corazones, sino que evidencia la brutalidad, la impunidad y la violencia sistemática que enfrentamos día a día. No vamos a quedarnos callades ni a aceptar que esta barbarie quede impune. Este crimen es solo una muestra más del retroceso salvaje en los derechos de las personas trans y disidentes en América Latina, El caribe, Abya Yala y en el mundo. Los discursos de odio, la intolerancia y la criminalización de nuestras vidas se expanden como una plaga, alimentados por sectores que buscan borrarnos, anular nuestra existencia y justificar la violencia. La idea de que solo una identidad “correcta” y “biológica” merece respeto es una mentira repugnante que alimenta esta barbarie. ¡No lo permitiremos! Rechazamos con toda nuestra rabia toda forma de violencia, discriminación y discurso de odio que nos ataca, nos humilla y nos mata. ¡EXIGIMOS JUSTICIA YA!. La sociedad entera debe despertar y enfrentarse a esta ola de odio que nos quiere silenciar y exterminar. La lucha por nuestros derechos, por la dignidad y por la vida no es opcional: ¡es una obligación! No vamos a tolerar más la ignorancia, la brutalidad ni la complicidad. La vida, la dignidad y los derechos de las personas disidentes deben ser defendidos SIEMPRE. La violencia no será la última palabra. ¡Nos levantamos con furia y sin miedo! ¡Basta de violencia, basta de odio, basta de que nos sigan matando! La resistencia continúa, y no pararemos hasta que la justicia sea una realidad y la barbarie sea derrotada. . . . #transuy #CTU #colectivotransuruguay #colectivotransdeluruguay #transfeminismo #DerechosHumanos"