Colorados llegaron a un acuerdo y habrá lista única para designar a Andrés Ojeda como secretario general

Estas 15 personas, entre las que tiene que estar Ojeda, conformarán el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual -a su vez- designará al secretario general. Pedro Bordaberry no podrá formar parte ya que no participó de la interna por lo que no fue electo convencional.

El cargo está vacante desde marzo cuando Julio María Sanguinetti renunció para retirarse de la primera línea de la política. Desde entonces, quien viene oficiando al frente de la colectividad es Gustavo Osta.