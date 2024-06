"Comenzó la ofensiva para que no hable": Zubía dará una charla sobre ley de género en Facultad de Derecho y algunos estudiantes se opusieron

"Como es habitual, comenzó la ofensiva para que no hable . Sí, parece mentira que en casa de la formación democrática se quiera impedir escuchar otra opinión", tuiteó Zubía.

Mañana viernes a la hora 19 tengo una invitación en Udelar, salón 26 Derecho ,para hablar de modificación a ley de género. COMO ES HABITUAL, comenzó la ofensiva para que NO HABLE. SI, parece mentira que en casa de la formación democrática se quiera IMPEDIR escuchar OTRA OPINION

Polémica Zubía volvió a hablar de violación sin violencia física y dijo que nadie con "buena fe" puede decir que no conoce casos

"¡Emocionado! ¡El presidente no me recibe pero me escucha! Casualmente alguien presentó un proyecto con las mismas reformas hace un mes. ¿Adivinen de quién es el copyright del proyecto presentado hace un mes?".

Sobre las modificaciones a este ley, este viernes a las 19:00 hablará Zubía en el salón 26 de la Facultad de Derecho.

Después de que varios estudiantes se manifestaran en contra de este evento, la CGU de Derecho emitió un comunicado en sus redes. La charla de Zubía no se suspenderá.

"Ante las reiteradas consultas de compañeros/as relativas a la jornada sobre modificaciones a la ley 19.580, reiteramos que la organización de una jornada académica no significa estar de acuerdo con las opiniones y/o posturas de los panelistas", decía el comunicado compartido en Instagram por el gremio.

"Con el pluralismo que nos caracteriza, siempre organizamos jornadas sobre temas de actualidad que aporten al debate y el pensamiento crítico de la comunidad estudiantil, con amplitud de voces y posturas", concluía.