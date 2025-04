"Como familia nos tocó sufrir mucho y no nos quejamos", dijo Pedro Bordaberry sobre el pasado reciente

Bordaberry dijo que en tiempos de Guerra Fría , en Uruguay se tomó partido "de un lado y del otro" de los bandos. " Unos agarraron las armas para intentar imponer eso , pese a que había venido el 'Che' Guevara y les había dicho que no lo hagan, porque en Uruguay no se necesitaba",

"Uno mira para atrás y dice ¿por qué tanto dolor? y ¿por qué no podemos dar vuelta la página de una vez?", se preguntó el senador de la oposición.

"Cincuenta años después seguimos discutiendo cosas que ya nadie discute (...) Mientras tanto nosotros seguimos acá, peleándonos por el imperialismo yanqui", sentenció el líder del sector Vamos Uruguay.

Consultado sobre si le pedían credenciales democráticas para participar en política, Bordaberry contestó: "Lo increíble es que a mí me piden eso".

"Nunca participé en nada, no me tiré contra las instituciones, no hice una revolución ni salí a hacer terrorismo. Yo no hice nada, pero a los que hicieron no les preguntan", sentenció el opositor.