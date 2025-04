Candidato colorado en Florida tildó de "inmaduro" a Andrés Ojeda y el dirigente le respondió

“No pueden tomarnos el pelo , dejamos la vida. Él ofreció US$ 25.000 para mi campaña. Los necesitamos pero no agarramos un peso. No le debemos nada, él nos debe mucho. Él me pega una puñalada por la espalda”, agregó el colorado de Florida.

Amaro apuntó contra Ojeda al decir que “lo traicionó y no saben con quién se mete”. “Lo peor que me puede ocurrir es la puñalada por la espalda ”, indicó. Amaro aseguró que, cuando rechazaron el dinero ofrecido por Ojeda, le pidió que recorriera Florida. Ante esto, el excandidato aseguró que sí lo haría, según el candidato a intendente.

“La lesión moral se la vamos a dar. Nos hemos equivocado tantas veces, pero esta es la peor porque pusimos a un inmaduro. Uno que dijo que iba a adoptar un perro y no lo adoptó, que dijo tantas cosas y nos enamoró a todos”, indicó sobre el final y pidió respeto.

Las palabras de Amaro se dieron porque, según él, Ojeda fue a Florida para asistir a un acto de Pablo Lanz, el otro candidato colorado que es apoyado por el senador Pedro Bordaberry.

A su vez, en un posteo en X, Amaro siguió con la polémica y dijo que Ojeda no cuenta con su apoyo ni con su respeto. “Él no me respeta como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo”, añadió.

Ojeda, por su parte, fue consultado y dijo que “esto es la política”. “Yo estoy para sumar a todos los colorados del país y esto es lo que hago. Si algunos dirigentes no toleran que yo visite a otros colorados… Hoy soy el secretario general del partido y tengo que trabajar para que todos crezcan”, indicó en rueda de prensa.

Si bien aclaró que no debatiría públicamente con Amaro, consideró que “el tema está en cómo” se procesan “las discrepancias”. “Yo proceso mis discrepancias con respeto hacia todos los compañeros. Me gustaría que se me respete a mí, pero esa parte no la controlo yo. La controla quien emite sus opiniones”, sostuvo.