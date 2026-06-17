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Cómo obtener un celular gratis y quiénes pueden acceder: el beneficio de BPS y Antel que alcanza a miles de uruguayos

Para poder retirar el dispositivo móvil bonificado, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por BPS

17 de junio de 2026 9:48 hs
Celulares gratis en Uruguay

Celulares gratis en Uruguay

PxHere

El Programa Ibirapitá, gestionado de forma conjunta por el Banco de Previsión Social (BPS) y Antel, permite que miles de jubilados y pensionistas en Uruguay accedan a un teléfono celular sin costo y a un plan de datos móvil gratuito para fomentar la inclusión digital.

Los requisitos para acceder al celular gratis

Para poder retirar el dispositivo móvil bonificado (con un valor de hasta $ 6.000), los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el BPS:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser jubilado, pensionista a la vejez, pensionista por sobrevivencia o beneficiario de la Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
  • Residir en Uruguay y no encontrarse en actividad laboral.
  • Percibir un ingreso mensual nominal de hasta $ 34.320 (equivalente a 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones - BPC).

Aquellas personas que cumplan con los requisitos de edad y pasividad, pero cuyos ingresos mensuales se ubiquen entre los $ 34.320 y los $ 54.912 (hasta 8 BPC), no recibirán el aparato físico, pero sí tendrán acceso gratuito al Plan Móvil Ibirapitá para utilizar en su propio teléfono.

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Qué incluye el Plan Móvil de Antel

El beneficio de conectividad que otorga el programa de forma mensual y sin costo incluye los siguientes servicios de Antel:

  • 10 GB de navegación libre para internet.
  • 10 GB específicos para el uso de la plataforma Antel TV.
  • 50 minutos para realizar llamadas a destinos fijos y móviles de la red de Antel.
  • 50 mensajes de texto (SMS) destinados a celulares de Antel.

Además, los beneficiarios tienen la opción de adquirir la "Recarga Ibirapitá" por un costo de $ 200, la cual brinda 15 GB adicionales por 30 días, WhatsApp gratis y números amigos.

El recambio de tablets por celulares

El programa también contempla a quienes recibieron una tablet en las primeras ediciones de la iniciativa. El proceso de recambio de estos dispositivos por teléfonos inteligentes se realiza bajo las siguientes pautas:

  • El recambio comenzó de forma prioritaria para los beneficiarios que obtuvieron su tablet antes de mayo de 2016.
  • Las personas mayores que residen en Complejos Habitacionales del BPS pueden solicitar su nuevo celular sin importar la fecha en la que les fue entregada la tablet anterior.
  • Si la tablet original cuenta con chip (modelos M800 y A81F), los beneficios del plan móvil se cargan de manera automática en el dispositivo.

El paso a paso para solicitar el beneficio

Si cumplís con las condiciones y querés gestionar tu celular o plan móvil, realizá el trámite siguiendo estas indicaciones:

  • Ingresá al sitio de consulta de derecho del BPS o de Antel para verificar si estás habilitado.
  • Si preferís la atención directa, consultá llamando gratis al teléfono 0800 1764 (de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas) o enviá un mensaje de WhatsApp al número 098 00 19 97.
  • Una vez confirmado tu derecho, agendate en la sección "Reserva web" del portal de Antel, seleccionando la opción "Ibirapitá".
  • Concurrí al local de Antel seleccionado en el día y horario de tu reserva para retirar el equipo o activar el plan.

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