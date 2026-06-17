Cómo obtener un celular gratis y quiénes pueden acceder: el beneficio de BPS y Antel que alcanza a miles de uruguayos

El Programa Ibirapitá , gestionado de forma conjunta por el Banco de Previsión Social (BPS) y Antel, permite que miles de jubilados y pensionistas en Uruguay accedan a un teléfono celular sin costo y a un plan de datos móvil gratuito para fomentar la inclusión digital.

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Para poder retirar el dispositivo móvil bonificado (con un valor de hasta $ 6.000), los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el BPS:

Aquellas personas que cumplan con los requisitos de edad y pasividad, pero cuyos ingresos mensuales se ubiquen entre los $ 34.320 y los $ 54.912 (hasta 8 BPC), no recibirán el aparato físico, pero sí tendrán acceso gratuito al Plan Móvil Ibirapitá para utilizar en su propio teléfono.

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El beneficio de conectividad que otorga el programa de forma mensual y sin costo incluye los siguientes servicios de Antel:

10 GB de navegación libre para internet.

10 GB específicos para el uso de la plataforma Antel TV.

50 minutos para realizar llamadas a destinos fijos y móviles de la red de Antel.

50 mensajes de texto (SMS) destinados a celulares de Antel.

Además, los beneficiarios tienen la opción de adquirir la "Recarga Ibirapitá" por un costo de $ 200, la cual brinda 15 GB adicionales por 30 días, WhatsApp gratis y números amigos.

El recambio de tablets por celulares

El programa también contempla a quienes recibieron una tablet en las primeras ediciones de la iniciativa. El proceso de recambio de estos dispositivos por teléfonos inteligentes se realiza bajo las siguientes pautas:

El recambio comenzó de forma prioritaria para los beneficiarios que obtuvieron su tablet antes de mayo de 2016.

Las personas mayores que residen en Complejos Habitacionales del BPS pueden solicitar su nuevo celular sin importar la fecha en la que les fue entregada la tablet anterior.

Si la tablet original cuenta con chip (modelos M800 y A81F), los beneficios del plan móvil se cargan de manera automática en el dispositivo.

El paso a paso para solicitar el beneficio

Si cumplís con las condiciones y querés gestionar tu celular o plan móvil, realizá el trámite siguiendo estas indicaciones: