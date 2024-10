Con la conducción de Alejandro Fantino, El Observador suma el streaming a la cobertura de las elecciones 2024

Lo viví en algún punto con un dejo de tristeza. Porque me surgió el efecto contraste viendo cómo se vive acá la política más allá de que se ha puesto también un poco más picante que lo que era años atrás, lo contrasté con lo que es Argentina y dije: “qué mal estamos allá”.

Lo viví como un crecimiento y entendí lo que sigue siendo aún en este lugar una fiesta democrática, incluso el intercambio entre ellos. Además un crecimiento mío, intelectual, porque todos los candidatos me dejaron algo. Todo fue un camino para mejorarme.

Para cada candidato te preparaste.

Mucho. No solamente me preparé para cada candidato, sino que también refresqué un poco algunas cosas de la historia de Uruguay. Fui a buscar el porqué de algunas cuestiones o por qué se piensan así, indagué un poco en cómo se ha formado el pensamiento de la sociedad uruguaya. Porque en algún punto me daba como cierto apuro, con esa típica soberbia argentina de que podés llegar a cualquier lado y hablar de cualquier lado como si fueses un antropólogo que llegas a analizar gente que no pertenece a tu entorno. Así que vine a aprender, vine con ojos de estudiante, vine con ojos de aprendiz y me formé. Me dedicaba horas a buscar en YouTube entrevistas de hace cuatro o cinco años. De Orsi debo haber visto 15 horas, lo mismo con Delgado, lo mismo con Ojeda, con todos.

Y esa historia la seguiste complementando cuando empezaste a entrevistar a otro tipo de personajes: economistas, empresarios, deportistas.

Y me sorprendí. Cuando nosotros como equipo nos empezamos a proponer nuevos nombres, me motivó aún más a seguir buscando historias detrás de las historias que teníamos en el mano a mano. Y me quedé helado con la cantidad de cosas que hay en Uruguay. La cantidad de historias de superación, la cantidad de historias de aprendizaje con las que uno debería moverse para poder superarse, te diría, en la propia vida, porque hay historias de todo tipo. Y algo que me pasó es que lloré tres o cuatro veces. Y todavía no entiendo muy bien por qué conmigo en algunas de esas notas se abrieron y me contaron cosas muy fuertes muy profundas y muy dolorosas. Pero pasó. Entonces lo que me ocurrió en todo este tiempo de El Observador es que todavía no entiendo por qué a mí. Si me lo decís, me lo preguntás, no lo entiendo, ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí? porque eso es como una varita mágica que te toca en este género que es la conversación.

Todos los que pasaron por Diálogos en Montevideo abrieron su corazón, algo hubo que les permitió abrirse.

Yo creo que la entrevista tiene un género superior, la entrevista de la conversación. Y vos podés conversar y todos tenemos algo adentro que tenemos ganas de sacar, o conversar, o soltar. Y a veces no hay muchos ámbitos para sacarlo, porque el que te escucha o con el que conversás o no te escucha o tienes ya la otra pregunta lista acá en la cabeza y vos le terminaste contando algo fuerte y la persona te rebota con otra cosa, o el entrevistador te rebota con otra cosa, te saca de tema y por dentro te empezás a decir “¿para qué vine?”. Y yo me conecté mucho con los y las que vinieron. Y creo que eso se agradece, que se escuche. Hace muchos años que en el periodismo no se escucha, no escucha a nadie, en nuestra profesión no se escucha a nadie todos hablan y nadie escucha.

No fue difícil convencer a los entrevistados para que vengan, como tampoco lo fue para la convocatoria que hicimos para el domingo de las elecciones. El Observador va a realizar una cobertura especial y en uno de los formatos, te tiene a la cabeza.

Sí, para mí es muy desafiante y yo voy a funcionar como maestro de ceremonias. O sea, voy a ser el que organice esa conversación. Que quede claro esto, porque no voy a venir, no vengo en ánimo de o en una posición de decirles; "¿qué tal? ¿cómo les va? "Esto está pasando en Uruguay". Voy a venir a coordinar el el streaming. A que mis compañeras y mis compañeros de El Observador que saben muchísimo más que yo de política y sobre todo de política uruguaya se luzcan. Van a venir invitados, van a venir encuestadores, no solamente se define presidente sino que se definen algunas otras cosas muy importantes.

Así que de lo que se trata, el domingo es hacer un streaming, una comunicación más a los tiempos de hoy, con El Observador como marca, yo voy a estar coordinando eso al aire con móviles, con un montón de colegas en los búnkeres de cada uno de los protagonistas y con un despliegue al estilo El Observador. Así que el domingo creo que va a ser un antes y un después para nosotros.