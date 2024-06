"La gente percibe que no está bien": Andrés Ojeda habló de la inseguridad con Alejandro Fantino

"El Uruguay empezó a vivir cosas que nunca había vivido" , dijo Ojeda y agregó: "Quiero ser justo en esto: los guarismos de delito no bajan en Uruguay desde la vuelta a la democracia en el 85. Empezaron a bajar en 2020 ".

" Hay un logro enorme de este gobierno . Yo ahí uso una analogía de uno de los que me acompaña, que es Gustavo Zubia, que dice que "agarramos la seguridad como un enfermo de 44 grados de fiebre, se la bajamos a 41. Está mejor. Sigue muy enfermo". ¿Cuál es el trabajo que viene por delante? Bajarle la fiebre a 38 para que pueda comer, ir al baño y ver una película. Pero queda trabajo por hacer", comentó el precandidato colorado.

"En Uruguay hoy, por ejemplo, vemos todos los días casos de algún homicidio a un niño o a un adolescente de una bala entre dos que se pelean por vender drogas en una cuadra. Eso era impensado hace 20 o 30 años. Es propio de otros países. Por eso, estas cosas interpelan toda la estadística. Nadie festeja un balance cuando vos ves esto. Yo siempre me guío por lo que la gente percibe, porque es la que manda y si la gente percibe que no está bien... no está bien", cerró.