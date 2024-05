"Diálogos en Montevideo": el ciclo donde Fantino busca conectar con los presidenciables uruguayos

Será una serie de conversaciones entre el periodista y los políticos, de entre los cuales saldrá el próximo presidente. Pero no son entrevistas tradicionales sino con el estilo de Fantino, quien más que interrogar a los candidatos busca conversar con ellos y sacarles respuestas que se salgan de lo habitual en ese género periodístico.

“Hay un lenguaje universal que pocos han practicado con la política. Los temas nuestros: tuyos y míos y de los que están viendo esta charla entre vos y yo, son temas universales.“Sería muy ofensivo de mi parte, venir acá a entrevistar políticos de Uruguay, a preguntarle cuestiones políticas como si yo conociera al dedillo la política uruguaya; no la conozco en su microfísica”, dijo en una entrevista antes de iniciar el ciclo . “Entonces voy a tratar de conectarme y a charlar y a conocerlo más desde otro lugar. Creo que eso termina siendo más importantes que las cuestiones políticas. Detectás en un político miedos, angustias o enojos, que a veces las preguntas típicas del periodismo político no te las responden”, agregó.

“Para mi hay un estadio superior a la entrevista que es la conversación. El tema que para conversar vos tenés que estar dispuesto a conversar. La conversación es que tal vez armo una pregunta y vos me abriste una puerta y yo me meto en esa puerta y terminamos hablando más de una hora sobre esa primera pregunta que te hice y vos me respondiste. Por eso, utilizaba desde la primera época el "a qué se dedicaban tus padres". Porque eso dice mucho de la persona”.