Condenaron a ocho años de prisión al hombre que mató a un hincha de Nacional en los festejos del aniversario

Además del delito de homicidio, se lo condenó por lesiones, porque también hirió a otras dos personas, informó en primera instancia El País. El hombre disparó después de una discusión, pero n o se pudo comprobar que haya disparado para herir y que no lo haya hecho para amedrentar . Es por eso que se lo condenó por homicidio en dolo eventual y a ocho años de prisión.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, calificó como un hecho "desastroso" lo sucedido en la celebración del aniversario.

"La rica historia de Nacional no puede ser empañada por estos delincuentes que azotan a nuestra sociedad, no solo al fútbol, pero cuando hay pérdidas humanas no se puede dejar de destacar lo desastroso de lo que pasó y quiero enviarle las condolencias a la familia de esa persona", lamentó Balbi en una entrevista con Carve Deportiva.