Balbi tras asesinato de un hincha en el cumpleaños de Nacional: "Desastroso lo que pasó"

"La rica historia de Nacional no puede ser empañada por estos delincuentes que azotan a nuestra sociedad , no solo al fútbol, pero cuando hay pérdidas humanas no se puede dejar de destacar lo desastroso de lo que pasó y quiero enviarle las condolencias a la familia de esa persona", lamentó Balbi en una entrevista con Carve Deportiva.

"Por algunos videos que hemos visto y a través de las redes sociales, está claro que, por lo que se me informa, el cuerpo de esta persona fue recogido sobre la calle Jaime Cibils y fue trasladado por otros parciales de Nacional. La Policía y la Justicia va a tener que investigar cómo sucedieron los hechos", agregó el presidente de Nacional.

El dirigente tricolor adelantó que la institución mantendrá las actividades por el aniversario 125 de este martes, pero tratarán en la directiva si el evento Mayo Tricolor se realizará el próximo sábado.

Por otra parte, a Balbi le preguntaron si cómo abogado está acostumbrado a ver hechos violentos de este calibre, y contestó que "el día que naturalicemos esto tenemos que bajar los brazos".

"Yo no lo voy a ver, pero espero que sea una sociedad mejor para mis hijos y mis nietos. No precisamos el fútbol para saber que cada día el Uruguay nos tiene acostumbrados a que haya hechos de sangre y estoy muy lejos de naturalizarlo. Antes nos llenábamos la boca con que éramos un ejemplo en el mundo y hace tiempo que no lo somos. No hay mucho más que hacer que educar, educar y educar", sentenció el directivo.

Gonzalo Lucas sobre los incidentes en los festejos de Nacional: "Estamos shockeados"

El dirigente de Nacional, Gonzalo Lucas, dijo que desde el club están "shockeados" por los incidentes en los alrededores de las instalaciones del club, y aseguró que la Policía ya les pidió las cámaras de seguridad de sus instalaciones.

"Estamos shockeados, con sentimientos bastante encontrados", expresó Lucas en una entrevista con el programa 100% Deporte (Sport 890).

El dirigente es parte de la comitiva de Nacional que viajó a Venezuela para el partido de este miércoles contra Deportivo Tachira por la Copa Libertadores. Cuando se enteraron del fallecimiento del hincha de Nacional, Lucas indicó que la noticia generó "una sensación de enorme tristeza y consternación". "Hay una familia que ha perdido un hijo", lamentó.

Lucas indicó que tuvieron "muchísimas comunicaciones" en las últimas horas con Uruguay, en una noche que calificó como "muy intensa".

El directivo indicó que la Policía "está investigando" y ya pidió las cámaras de videovigilancia de las distintas instalaciones de la institución.