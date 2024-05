Hincha muerto en los festejos de Nacional: ¿qué se sabe hasta ahora de los incidentes en La Blanqueada?

Según informó Noticias Montevideo, hubo tres lugares de esa zona que registraron incidentes: frente a la sede social del club, en el cruce de las avenidas 8 de Octubre y Luis Alberto de Herrera, y en las calles Jaime Cibils y Federico Susviela Guarch.

Tres personas fueron baleadas en medio de los disturbios, en la esquina de Jaime Cibils y 8 de Octubre. Fueron trasladados al Hospital Pasteur, y uno de ellos murió producto de una herida de bala en el pecho. Los otros dos heridos, de 23 y 34 años y con antecedentes penales, siguen internados y no quisieron denunciar los hechos ni aportaron ningún dato a la investigación.

En la zona de la sede la Policía encontró al menos tres vainas de bala y un cuchillo cerca de la sede de Nacional.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que hay ocho personas, seis hombres y dos mujeres, detenidas por los incidentes en los alrededores de las instalaciones de Nacional. Cinco de ellos fueron detenidos cerca del Gran Parque Central, y otros tres fueron capturados cerca del shopping Tres Cruces. Todos tienen entre 19 y 28 años.

Balbi afirmó que la víctima fue cargada por hinchas de Nacional: "Se violentó la ley"

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, afirmó que la víctima fue cargada por hinchas del club tras ser herida. "Por algunos videos que hemos visto y a través de las redes sociales, está claro que, por lo que se me informa, el cuerpo de esta persona fue recogido sobre la calle Jaime Cibils y fue trasladado por otros parciales de Nacional. La Policía y la Justicia va a tener que investigar cómo sucedieron los hechos", afirmó en una entrevista con Carve Deportiva.

"La rica historia de Nacional no puede ser empañada por estos delincuentes que azotan a nuestra sociedad, no solo al fútbol, pero cuando hay pérdidas humanas no se puede dejar de destacar lo desastroso de lo que pasó y quiero enviarle las condolencias a la familia de esa persona", lamentó Balbi.

Horas después, Balbi dijo en una conferencia de prensa: "Si hay un muerto es porque hay un asesino. Y cuando hay un homicida, es un delincuente. Salvo que se pruebe que haya sido un hecho culposo. Pero cuando hay un muerto y dos heridos leves, indudablemente ahí se violentó la ley".

Por otra parte, el dirigente tricolor Gonzalo Lucas dijo en una entrevista con 100% Deporte (Sport 890) la Policía "está investigando" los hechos y ya pidió a Nacional las cámaras de videovigilancia de las distintas instalaciones de la institución.