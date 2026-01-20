Conductor de un tractor que circulaba por la ruta murió en un accidente que involucró a otros dos autos: el vehículo volcó y lo aplastó

Un hombre de 58 años que circulaba en un tractor por la Ruta 81 , a la altura de San Antonio (Canelones), murió en un accidente de tránsito que involucró a otros dos autos .

Según informó Policía Caminera, los tres vehículos –los dos autos y el tractor– circulaban en el mismo sentido de la ruta , de este a oeste, pero por motivos que todavía no están claros chocaron .

La información de Caminera señala que los dos autos y el tractor chocaron y que, producto del impacto, la máquina se dio vuelta y aplastó al conductor, dado que quedó en una posición invertida .

En uno de los autos viajaba una mujer de 36 años con dos menores de edad. Todos resultaron con traumatismos leves y fueron dados de alta en el lugar.

El otro auto era manejado por un hombre que sufrió un corte en una pierna y fue derivado a un centro de salud. Su acompañante, una mujer de 25 años, sufrió heridas leves y también fue dada de alta en el lugar.

A raíz del accidente la Ruta 81 estuvo totalmente cortada a esa altura (kilómetro 30.800).