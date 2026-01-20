Dólar
/ Nacional / SINIESTRO

Conductor de un tractor que circulaba por la ruta murió en un accidente que involucró a otros dos autos: el vehículo volcó y lo aplastó

El hombre de 58 años circulaba en el mismo sentido que los otros dos autos pero, por causas que se investigan, se produjo un accidente que hizo que volcara

20 de enero 2026 - 21:04hs
Imágenes del accidente

Imágenes del accidente

Foto: Policía Caminera

Un hombre de 58 años que circulaba en un tractor por la Ruta 81, a la altura de San Antonio (Canelones), murió en un accidente de tránsito que involucró a otros dos autos.

Según informó Policía Caminera, los tres vehículos –los dos autos y el tractor– circulaban en el mismo sentido de la ruta, de este a oeste, pero por motivos que todavía no están claros chocaron.

La información de Caminera señala que los dos autos y el tractor chocaron y que, producto del impacto, la máquina se dio vuelta y aplastó al conductor, dado que quedó en una posición invertida.

En uno de los autos viajaba una mujer de 36 años con dos menores de edad. Todos resultaron con traumatismos leves y fueron dados de alta en el lugar.

El otro auto era manejado por un hombre que sufrió un corte en una pierna y fue derivado a un centro de salud. Su acompañante, una mujer de 25 años, sufrió heridas leves y también fue dada de alta en el lugar.

A raíz del accidente la Ruta 81 estuvo totalmente cortada a esa altura (kilómetro 30.800).

