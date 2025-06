Conductor de uno de los vehículos que participó en siniestro múltiple en Ruta 5 dijo que "no se veía nada" por la niebla

"Aminoré la marcha, más de lo que podía , y me encuentro cuando entro al banco de niebla con vehículos parados, ya los vi arriba . Intenté sacar el camión para afuera, lo tiré hacia la izquierda lo más que pude, y me encontré con una camioneta roja, que la enganché" , explicó Cristian.

"En la niebla no se veía prácticamente, no se veía nada, se veían luces rojas nomás, balizas no vi ninguna", continuó el conductor, que marcó que el banco de niebla era "muy espeso". "Cuando salimos del banco empezó a aclarar. Pero en el momento, a esa hora, tipo las diez de la noche, no se veía nada", reiteró.