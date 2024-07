Cucarachas y ratas: sindicato policial denuncia situación en cárceles y piden se catalogue como insalubre

El piso 5 de Cárcel Central "no contaba con luz eléctrica y algunas ventanas carecían de vidrios"

Quien detalló las primeras irregularidades fue la asesora del Sipolna, Camila Francia. Francia señaló que los trabajadores cumplen un régimen de semana a semana, es decir, una semana trabajando en la cárcel y otra en su casa. Y ahí remarcó como conviven dentro de los establecimientos. "Los alojamientos donde ellos tienen que estar esa semana no están en buenas condiciones: hay humedades, muchos de los baños no tienen agua ni luz, hay falta de higiene, y las camas donde tienen que pernoctar esa semana son cuchetas con colchones muy finitos, que no les permiten tener realmente un descanso reparador", sostuvo.