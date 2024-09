Delgado dijo que hay una "mayoría silenciosa" que decidirá apostar "por la continuidad" del gobierno

" Tengo la impresión de que a 39 días de la elección, todavía el clima de la campaña no está instalado . Más allá de los actos, de los militantes, de la recorrida, uno no siente lo que sentía en el 2019, que había una voluntad de cambio notoria, una efervescencia que se veía a 39 días la primera vuelta", dijo Delgado este miércoles en rueda de prensa en medio de una recorrida por Mercedes.

Sobre las propuestas del FA y el plebiscito contra la reforma de seguridad social

Delgado dijo que el Frente no presentó "propuestas", sino "unas líneas programáticas". El "programa de gobierno, todavía lo estamos esperando, ya es la cuarta vez que lo anuncian", dijo.

Para el candidato hay "un gran ausente" en las propuestas del Frente Amplio y ese "es el plebiscito de la seguridad social".

El candidato por el Partido Nacional sostuvo que si el plebiscito de la seguridad social se aprueba representará un gran "peligro y un colapso económico en el Uruguay", que treará una suba en los impuestos.

"Los candidatos no nos podemos esconder y los partidos tampoco. Tenemos que decirle a la gente que esto es una catástrofe y un colapso económico inmediato si se aprueba", dijo.

"A mí me preocupa mucho que el Frente Amplio no tome posición y me preocupa mucho que la fórmula del Frente Amplio diga que no va a ser campaña. En estos casos no se hace lo que se quiere ni lo que se puede hacer, sino lo que se debe", aseveró el candidato blanco.

Según Delgado lo que tienen que hacer desde la fórmula del FA es decir con "voz clara y fuerte" lo que representa el plebiscito y además "hacer campaña" contra él.

"El uruguayo necesita que los candidatos le digan a la gente por qué esto es malo para el Uruguay y por qué genera, además de incertidumbre, un colapso económico", cerró.