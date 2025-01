Detenido en Venezuela: familia de uruguayo Fabián Buglione presentó dos recursos ante la ONU y espera resolución

Según supo El Observador, con los mecanismos de la ONU la familia busca que la desaparición de Buglione tome estado internacional y el organismo ejerza presión para que lo liberen. Hasta ahora el accionar de Uruguay no ha dado resultados.

El recurso de detención arbitraria es un mecanismo en el que la ONU actúa cuando “es imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad”, cuando “la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades”, cuando se desconocen normas internacionales sobre juicios imparciales, cuando no se le otorga a los detenidos la posibilidad de recursos administrativos o judiciales o cuando la privación de libertad se da por motivos de discriminación.

La desaparición forzada, en tanto, se configura cuando la privación de libertad es contra la voluntad de la persona involucrada, cuando participan agentes gubernamentales, y cuando las autoridades no reconocen la privación de libertad o no revelan dónde está la víctima ni en qué condiciones.

Una vez que los grupos de trabajo de la ONU analizan la información proporcionada por los familiares denunciantes, se ponen en marcha comunicaciones al gobierno que está limitando los derechos, así como también llamamientos urgentes para que se aclare la situación.

Los invita a que respondan sobre la denuncia en un plazo de 60 días y el grupo de trabajo de la ONU emitirá una opinión con recomendaciones al respecto. Aunque también puede archivar el caso. Con el mecanismo de desaparición forzada, los casos permanecen abiertos en la base de datos del grupo de trabajo hasta que se conoce dónde está la víctima.

El gobierno saliente de Luis Lacalle Pou ha trabajado en el tema asesorando a la familia de Buglione, así como también intentando contactos con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, sobre este punto no ha obtenido respuestas.

Desde que Maduro se autoproclamó ganador en las elecciones en julio de 2024 y el gobierno uruguayo habla de "dictadura" en Venezuela, el régimen echó a la representación diplomática de Uruguay en ese país, por lo que no quedan interlocutores uruguayos como para hacer un seguimiento del caso. A eso se suma que, después de la desaparición de Buglione, el gobierno uruguayo llamó a los ciudadanos a no viajar a Venezuela dado que no hay garantías de seguridad.

“Las personas que entraron como mercenarios están todas presentadas ante la guardia competente. Eso de que vinieron a ver a sus novias estando casados me parece una vergüenza, de verdad”, respondió el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en entrevista con Así nos va.

"Todos vinieron a ver a sus novias. En Uruguay no hay mujeres, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Ucrania, ni en Macedonia… ¿Cómo tú explicas eso?”, justificó.

Cuando el periodista Juan Paullier le preguntó sobre el estado procesal de los detenidos, Saab respondió: "Están imputados por personas infames. Usted es de ese país, quédense en su país, ¿qué vino a hacer aquí? A cometer actos criminales al margen de la ley. Eso es algo inaceptable".

Sin embargo, no respondió sobre las evidencias que tienen para mantenerlos detenidos e incomunicados. “Todos han cooperado y sus declaraciones nos han ayudado mucho”, dijo.

Buglione, que está separado de su esposa desde hace dos años, conoció a una mujer venezolana a través de redes sociales y así empezaron una relación. Esta era la segunda vez que visitaba a su novia. La falta de pasajes y de conexiones para llegar a Venezuela hace que muchos estén entrando al país a través de la frontera con Colombia.

Buglione viajó con pasaporte uruguayo, aunque es residente de Nueva York desde hace más de 20 años. Fue uno de los uruguayos que se fue en medio de la crisis en 2001.