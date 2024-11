Uruguayo desaparecido en Venezuela: experto en Derechos Humanos recomienda elevar el caso ante la ONU

BALOTAJE 2024 Blanca Rodríguez dijo a ex alumnos del Seminario que no quiere "hacer vida de palacio" y pidió "mirada romántica" sobre el ambiente

Dijo, además, que la única forma de movilizar el caso del uruguayo Fabián Buglione —detenido y desaparecido desde el 19 de octubre — es que “se alce la voz” por él a nivel internacional y se activen mecanismos por detenciones arbitrarias ante la ONU.

A continuación un resumen de la entrevista.

¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con los detenidos extranjeros?

La propia propia Comisión Internacional de los Derechos Humanos habla de una desintegración del Estado, te habla de que en Venezuela se practica un terrorismo de Estado. Lo último que dijeron fue simplemente que en Venezuela lamentablemente no hay una autonomía ni separación de poderes. Y cuando tú te encuentras en un estado que tiene esos problemas, donde no hay un balance, no hay un contrapeso, que los poderes se vigilen entre sí para que haya ese equilibrio en un estado de derecho, tenemos lo que nosotros en la actualidad vemos, donde personas que vienen a Venezuela simplemente son secuestradas, son desaparecidas por el propio Estado y después salen, tú sabes, imputados por traición a la patria, terrorismo, incitación al odio. Nosotros hablamos de que siempre les dan un combo, ¿no? Obstrucción a las calles, desobediencia de las leyes. Ese tipo de situaciones es una receta que viene como automática a la detención. Ninguno de ellos puede ser representado por una defensa privada, sino que la defensa es del estado, que son los famosos defensores públicos.

Dice que los defensores públicos no están dando garantías del debido proceso.

¿Cómo te puede dar garantía un abogado que no es de tu confianza? Te lo pone el mismo estado que te detuvo. Eso no garantiza absolutamente nada, lo que te garantiza precisamente es que vas a estar preso. Y con un patrón que hay, que incluso lo valora la propia Corte Penal Internacional, donde hay desaparición forzada, donde hay ejecuciones extrajudiciales, donde hay detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, persecución a grupos políticos, delitos de violación. Entonces, todo eso viene dentro de lo que es “el combo a la detención”. Tenemos tres niveles: uno, donde están los presos sociales, que son las cárceles; otro, donde están los presos también sociales y políticos, que son los calabozos policiales; y otro que viene siendo en las policías políticas, que tienen presos políticos.

Sobre los 19 detenidos extranjeros que anunció Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela) ¿hay información de ellos?, ¿llegan a ser contactados por sus familiares?

Para los familiares siguen en estado de desaparición porque todavía no los han podido ver. Muchas veces el Estado asume que los tiene presos, pero no los deja ver. Entonces, si tú no dejas que un familiar te vea, cuando tú estás preso, estás en una calidad de desaparición. ¿Por qué? Porque no te ha visto tu mamá, no te ha visto tu esposa, no te ha visto tu abogado de confianza, porque resulta que te ponen un abogado público. De repente te ven en una audiencia de presentación, en un tribunal. Si es que la audiencia es de día, pero la mayoría la hacen en la noche, cuando no hay absolutamente nadie. Y eso está prohibido incluso por la propia norma: después de las 6 de la tarde no puede haber ningún juicio. Y los están haciendo a la noche igual.

¿Hay mecanismos de diálogo con el Estado o de intercambio de información?

No. Hay un hermetismo donde, sobre ese tema en particular, tú no ves una Defensoría del Pueblo que esté vigilante para que no se vulneren derechos humanos, tú no ves a una Defensoría del Pueblo interponiendo una acción, teniendo esa facultad dentro de la propia Constitución. Hay una violación del debido proceso, violación del derecho a la circulación, incluso por violar el derecho a la comunicación con el mundo exterior o comunicarse por lo menos con su embajada o con su consulado, porque es un derecho que tienen todos los presos extranjeros. Y lamentablemente se le viola libremente.

La organización habla de 1.877 presos políticos. Diosdado Cabello dio una conferencia en la que dio varias identidades de detenidos extranjeros y en total decía tener 19 presos al 17 de octubre. Dos días después fue detenido el uruguayo. ¿Cuántos son los casos de extranjeros detenidos de forma arbitraria?

Y lamentablemente, puede haber lo que tú me dices o puede haber más. Porque no sabemos. Porque existe el Ministerio Público, que lidera el fiscal general de la república. Incluso ha sido calificado por la propia Misión Internacional de los Derechos, que simplemente el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son unos brazos del Ejecutivo Nacional para la persecución de la disidencia política en Venezuela.

Fabián Buglione - uruguayo desaparecido en Venezuela

En el caso del uruguayo Buglione, va a ser casi un mes que no se sabe absolutamente nada. Se especulaba con que estuviera en el Helicoide. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Existe esa posibilidad? ¿Es algo que se está manejando con los extranjeros?

Esta gente tiene casas clandestinas para recluir personas. Esta gente tiene el Sebin, que está en El Helicoide, pero también tiene otra sede en la misma zona que está en Plaza Venezuela, que es donde está “la tumba”, los famosos calabozos. Pueden estar ahí o pueden estar en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que también ha sido señalada en cuanto a temas de tortura, tratos crueles, etc. Aquí no se respeta el derecho de la persona como tal.

¿Cómo se podría esperar que avance este caso?

Esta es una película ya repetida: hay estudiantes y profesores de las universidades presos también. Hay mujeres presas. Incluso a muchas han sido tan maltratadas. Entonces, ante una situación que se presentó post electoral, donde a Maduro le dieron una paliza 7 a 3, Edmundo González le ganó por knockout, como dicen en el boxeo, ahorita que ellos están buscando normalizar la situación y hay también unos colaboracionistas normalizadores de oficio que empezaron ya a decir que están dispuestos a dialogar, entonces después que dialoguen viene como un reconocimiento a unos partidos políticos, que sí son los partidos de Maduro, que sí quieren bailar el ritmo que Maduro les imponga. Después, la otra situación de que hay un grupo de países que está dispuesto a dialogar. Después del diálogo, dicen “bueno, nosotros vamos a liberar a presos políticos”. Y ahí están los extranjeros. Apuéstalo. Tú me estás entrevistando hoy 13 de noviembre. Imagínate tú, que te lo estoy diciendo y va a venir. Eso, seguro, así es cómo procede.

Cree que los extranjeros detenidos van a ser un botín de negociación en un futuro próximo para que se legitime el gobierno de Nicolás Maduro…

Son un botín de negociación, claro. Bueno, si no es así, yo te devuelvo la entrada del cine. Pero, como decimos en esa película, ya yo la vi, es que esta sería la tercera vez que la van a aplicar. Ya ha habido diálogo en Barbados, en México, en República Dominicana, y de todo ese grupo de personas que han metido presos siempre han sacado extranjeros, siempre han sacado presos políticos, y en ningún momento dan una amnistía. Nicolás Maduro no da ningún tipo de amnistía, sino que a todos los presos que suelta, lo suelta bajo medidas cautelares. Eso significa que te imponen por lo menos cuatro cosas: que te tienen que presentar cada 15 o 30 días en un tribunal. No puedes dar ningún tipo de declaración a ningún medio de comunicación, ni salir del país y no puedes transitar libremente sino que tiene que estar por lo menos con una autorización para hacerlo.

¿Eso aplica también para los extranjeros?

Para los extranjeros no, porque seguramente los deportan.

También se ha manejado que en otros casos el Estado extorsiona a los familiares y se termina dando una negociación en privado. ¿Esto se maneja también para el caso de los detenidos extranjeros?

También, tú puedes esperar cualquier cosa de ellos. O sea estas cosas ya han sucedido en cualquiera de las dos circunstancias. Bueno, existe una grave situación de ese tipo de corrupción donde a los familiares les piden dinero. Eso sí pasa.

¿Pasa con los extranjeros o pasa con los locales?

Con todo el mundo y con los extranjeros más también porque son dólares.

¿Qué implica para ellos, los detenidos, qué se sabe de cómo están?

La detención viene acompañada de tratos inhumanos. Al preso no le dan una comida ideal, o sea que reúna por lo menos las 2.500 calorías, donde tengan grasas, lípidos, proteína, vitamina, ninguna reúne por lo menos esos requisitos como tal. Esa es la situación de insalubridad por la que pasan los presos políticos. Aquí me refiero a los presos políticos, que son los más maltratados que hay. El extranjero del que estamos hablando también está metido en ese lote, seguro. No hay una atención a la salud continua y sostenida de parte de estas personas. Además de eso, el nivel de hacinamiento que siempre hay, que en celda para uno siempre meten cuatro, cinco, y eso trae como consecuencia una situación por lo menos de suma gravedad en lo que tiene que ver con el ambiente, la falta de ventilación que hay en esa área en particular de calabozos policiales, la falta de un personal por lo menos de idóneo y respetuoso a la condición humana. Tienes que dormir en el piso. Tienes que hacer tus necesidades en bolsas plásticas y en papel, con lo poco momento que pueda tener cuando hay agua, la poca ventilación que hay en esas partes donde tienen detenido a los presos políticos, la poca luz que hay. Los presos están en uno de los mundos de Dante Alighieri: en el infierno.

¿Cuánto tiempo más puede pasar hasta que haya una noticia sobre dónde está Fabian Buglione?

Por el momento es un desaparecido. Una de las cosas que debería estar haciendo alguna persona, por lo menos un familiar de él, de Uruguay o no sé quién, es por lo menos solicitar al Grupo Especial de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que mueva su maquinaria. Eso movilizaría al representante de Uruguay en Naciones Unidas, por lo menos, a levantar la voz. Que continúe sostenidamente hasta que tenga que hablar el Estado venezolano, que responda si tiene o no tiene al señor de Uruguay. Pero si te quedas callado, entonces tú colaboras con la desaparición. Hay mecanismos que tienen que utilizar y que están a la mano. Uruguay tiene un representante en Naciones Unidas. Y es fácil que él solicite el mecanismo de desaparición forzada o por lo menos una organización de derechos humanos de su país. Porque lo que tienen es que buscar a la familia y que la familia dé la autorización y se activa el mecanismo como tal.

¿Y ese mecanismo qué implica?

El mecanismo dice si la detención ha sido arbitraria, inmediatamente se pronuncia diciendo que la persona debe ser liberada porque su detención es arbitraria como tal. Tienen que buscar un abogado, es mi recomendación, y alzar la voz. Tienen que mover los mecanismos tanto regionales como de Naciones Unidas. Es importante que se mueva. Aquí por lo menos libera al que se mueve. El que se queda callado, se quedó. Yo no creo en esa cuestión que el gobierno le mete psicoterror a la gente de “quédate callado que las cosas van a ir bien”. Si van a ir bien y mientras tanto la persona está presa, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. La detención es arbitraria, la desaparición está probada. Entonces hay que mover los mecanismos como tales.

En la conferencia del 17 de octubre, previo a que detuvieran al uruguayo Fabián Buglione, Diosdado Cabello pasó el mensaje de que los detenidos estaban todos en buenas condiciones, que los estaban tratando bien, y que un discurso contrario solo podía venir de los detractores de “la revolución” bolivariana.

Yo te diría no le creas nada. ¿Por qué? Porque hay suficientes elementos sobre cómo matan a la gente. Aquí matan a la gente con tortura. Al capitán (Rafael) Acosta Arévalo lo mataron torturándolo y lo presentaron en un juicio echando sangre por la nariz y por los oídos. Y se murió en plena audiencia ante un juez. Al concejal (Fernando) Albán lo lanzaron de un piso 10 de una de las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela. Otros presos ahí en el Sebin han aparecido de repente ahorcados diciendo que se suicidaron. Lamentablemente te estoy diciendo la verdad, pero si la familia quiere a este muchacho, creo que es importante que se mueva por él y que mueva las autoridades por él.