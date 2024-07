Dinesh Bhatia: India y Uruguay, una relación en expansión que mira hacia adelante

Generalmente vengo acá para hacer las reuniones con mis interlocutores, particularmente con el gobierno. Esta semana tengo una reunión en la cancillería y otra con empresarios. La comunidad india acá es muy importante, tenemos una comunidad creciente en Uruguay. Hay casi mil indios, incluso algunos con sus familias, trabajando principalmente para la empresa Tata Consultancy.

Embajador Indio en Uruguay. Foto: Leonardo Carreño.

¿Cómo vive la comunidad india en Uruguay?

Me da mucho orgullo esta comunidad, porque aunque para nosotros es chica, para Uruguay mil personas es un buen número. Nosotros en India, tenemos 1.400 millones de personas. Pero lo particular es que esta comunidad está muy activa. La asociación de la comunidad india se llama ICAU: Indian Community Association of Uruguay y ellos organizan varios eventos durante el año. También está la gastronomía , ya que la comida india es otro mundo, otro tipo. Hay varios proveedores de comida India y todo eso suma a su vida social donde se destaca que juegan criquet los fines de semana, una actividad es bastante conocida en Montevideo.

Y podemos agregar todas las actividades vinculadas al yoga.

Claro. Hay muchos practicantes y amantes del yoga aquí y también en Argentina, como Ashtanga Yoga Palermo, dirigida por Calu Cuadrado. Además hay varias escuelas de yoga de la India que tienen sucursales. Está Srisri, Arte de Viver, hay Brahma Kumaris, todos muy activos. Y cada año tenemos celebración del Día Internacional de Yoga aquí y en todo el mundo. Incluso yo participé de la que se hizo en Montevideo. Lo curioso es que siempre hay muchos uruguayos. El yoga es una práctica milenaria, conocida en el mundo, y todos la quieren practicar, y los uruguayos tienen mucho amor por practicarla.

día del yoga.jpeg

¿Y cuando está acá mantiene contacto con los indios?

Siempre es un honor y placer estar con mis compatriotas. He estado en varias oficinas de Tata Consultancy y también hay otra empresa ahora indoamericana que se llama Infogain y hay más indios que están trabajando para varias otras empresas como por ejemplo Globant.

¿Hay indios en todo la región ya?

Lo que pasa es que los indios son muy globales. Tenemos la comunidad más grande, la diáspora más grande del mundo, desde Estados Unidos a Japón. Los indios están en todos los sitios. Incluso, por ejemplo, yo estaba en Canadá y ahora el 5% de la población tiene raíz de indio. En Estados Unidos sería más de un 1%. Entonces tenemos una mirada muy distinta, porque venimos de una civilización muy antigua y muy abierta a la civilización del pensamiento. Entonces no hay ningún problema de quedarse en un sitio, mezclarse y para mí no es una sorpresa porque nuestra naturaleza es muy secular. Somos muy globales y entonces quedamos en la comunidad principal, no quedamos en los guetos. Esto es muy importante. Los indios son muy abiertos.

Mencionó a dos empresas en Uruguay, ¿cuántas son en Argentina?

En Argentina hay alrededor de 16. Varias de tecnología de la información, dos de agricultura, una de semilla, otra de agroquímica y también hay una de farmacéutica grande que hace medicamentos de alquimia, entre otras. Este es un país que tiene muy poca población, pero hay posibilidad de crecer con la presencia de empresas indias. Esto es parte de mi agenda también acá.

Embajador Indio en Uruguay. Embajador Indio en Uruguay.

¿Cómo se construye esa agenda?

En este caso, tanto el gobierno de Uruguay como el de India tienen un interés común en promover las relaciones económicas. Existe un gran potencial en áreas como la tecnología de la información, la industria farmacéutica y la automotriz. Actualmente, Uruguay importa autos y autopartes de India. Por su parte, Uruguay, que es un exportador principal de materias primas, también tiene la oportunidad de aumentar sus exportaciones. Desde Argentina, por ejemplo, estamos importando mucho aceite de soja y de girasol. No podemos exportar soja desde acá, ya que Uruguay hace soja que es modificada genéticamente y en India no se permite importar ningún producto de cultivo transgénico.

¿Los proyectos con Uruguay que comentó van más allá de los gobiernos de turno?

Si. Cuando llegué aquí la primera vez fue en octubre de 2019 y había presentado mis credenciales ante Tabaré Vázquez. Después vino el presidente Lacalle Pou y con los dos gobiernos hemos tenido una vinculación muy buena que de hecho está creciendo cada año.

Mencionó varias empresas que buscan instalarse en nuestro país, ¿cuál es la que está más cerca?

Es difícil decirlo porque es un proceso que lleva su tiempo y la decisión no está en las manos del gobierno, la decisión queda en manos del sector privado. Los gobiernos pueden dar una plataforma, un ambiente positivo a las empresas, pero la decisión final queda en manos del sector privado.

Tecnología parece ser un rubro que interesa mucho.

Sí, hay recursos humanos buenos, las condiciones son buenas, y también la facilidad de hacer negocios. Hay ventajas de Uruguay para hacer negocios y me parece que las empresas indias tienen que mirar mucho más hacía aquí. Tenemos dos temas que resolver: el primero es la lengua, porque no hablamos español en India. El segundo es la distancia. Estos dos temas han geneado un poco de impedimentos, pero no son tan grandes que no se pueden superar en el sector privado. Tata es un buen ejemplo y tenemos que hacer mucho más.

¿Hay otro rubro de interés?

Sí. Por otra parte está la farmacéutica donde India es el gran productor y exportador del mundo. Me parece que Uruguay tiene que hacer un poco de marketing en la India para traer laboratorios, fabricar para toda la región. Uruguay puede ser el centro ya que este país tiene la ventaja muy grande con su cantidad de zonas francas.

Embajador Indio en Uruguay. Foto: Leonardo Carreño.

¿Durante estos días en Uruguay mantuvo reuniones en Montevideo?

Sí, es parte de mi trabajo. Desde las clases políticas hasta las económicas; con el gobierno y empresarios, y ahora con los medios, tenemos mucha vinculación. El año pasado mandamos cuatro políticos jóvenes de Uruguay para conocer la India y también un grupo de periodistas. Todas mujeres y no es normal para la India. Antes no teníamos este tipo de programa tan activo.

Es un país que creció mucho.

Sí. Somos la quinta economía más grande del mundo Ely aparte de la economía entendemos que hay que hacer mucho más en el sur. El año pasado tuvimos la presencia del G20. Durante este período hicimos dos reuniones virtuales para comunicarnos con el sur globalmente, Uruguay también participó de las reuniones virtualmente. El primero fue en enero de 2023, donde participó el ministro de Educación y Cultura (Pablo da Silveira) y después en noviembre participó el canciller Omar Paganini. Entonces hay una vinculación muy fluida con Uruguay.

¿Cuál es la idea de llevar políticos y periodistas a conocer India?

Es un esfuerzo de nuestra parte para que conozcan los jóvenes en la India. Porque en este lado del mundo no hay conocimiento, no hay información, hay mucho respeto, hay buena fe, pero no hay conocimiento.

Todavía, por ejemplo, hay gente que me pregunta si en India todavía hay vacas en la calle o serpientes caminando. No. Es un país globalizado. La infraestructura de la India es igual que cualquier país occidental: autopistas, aeropuertos, lo que sea. Por supuesto tenemos una población muy grande, compartimos nuestra economía, por eso el PIB per cápita todavía es baja, pero está creciendo. Con la economía creciendo, el PIB per cápita también se incrementa.

Embajador y señora.jpeg

¿Cuáles son los desafíos más claros que tienen hoy en India?

Uno es generar empleos que sean iguales para todo el mundo. Y cómo hacer para que la distribución de la riqueza sea para todo el mundo, todo el pueblo, y crecer más. Porque el crecimiento no un proceso que acaba, se continúa y se acelera para nosotros. De hecho, en los últimos treinta y pico de años hemos crecido con una tasa media de más del 7%. Entonces, en este ámbito el objetivo es crear empleo, generar más negocios para el pueblo y no solamente para India, sino para todos los países.

india exporta.jpeg

Como conclusión, India es un gran socio de Uruguay y puede serlo mucho más en los próximos años.

Sí. Creo que es importante destacar que el año pasado India fue el noveno socio de Uruguay y yo veo un potencial grande para crecer mucho más en la relación comercial y también para inversión de la India. Hay que trabajar más, es un proceso que hay que llevar adelante por parte de ambos gobiernos.