/ Nacional / ELECCIONES

Dónde voto en las Elecciones Universitarias 2025: consultá el padrón de habilitados por circuito

La jornada que se desarrollará este miércoles hasta las 19 horas, definirá los nuevos integrantes de la Asamblea General del Claustro, Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado y del Consejo de Facultad o Instituto asimilado a Facultad.

12 de noviembre 2025 - 10:45hs
La jornada que se desarrollará este miércoles 12 de noviembre hasta las 19 horas, definirá los nuevos integrantes de la Asamblea General del Claustro, Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado y del Consejo de Facultad o Instituto asimilado a Facultad.

ELECCIONES UNIVERSITARIAS URUGUAY 2025

¿Quiénes están obligados a votar hoy en las Elecciones Universitarias 2025?

Están habilitados para votar este miércoles 12 de noviembre en las Elecciones Universitarias 2025 los estudiantes, docentes y egresados de la Universidad del la República que se encuentren incluidos en el padrón.

¿Dónde voto en las Elecciones Universitarias 2025?

Los electores habilitados para sufragar en las Elecciones Universitarias 2025 deberán votar en todas las Facultades o Institutos asimilados a Facultad en las que se encuentren habilitados, en el orden que le corresponde en cada una de ellos.

¿Cómo consultar el padrón de las Elecciones Universitarias 2025?

Cada elector habilitado podrá consultar el circuito donde le corresponde votar en estas Elecciones Universitarias 2025 en el buscador oficial del padrón.

La búsqueda se podrá realizar por cédula de identidad o por nombre y apellido.

image

El formulario indicará si la persona está o no habilitada para votar. En caso afirmativo, figurarán su nombre y apellido; orden y facultad; número, dirección y departamento del circuito y si este es accesible.

Link para consultar dónde voto en las Elecciones Universitarias 2025

Padrón de electores habilitados: https://aplicaciones.corteelectoral.gub.uy/BuscadorUniversitarias2025/buscadores.buscadoruniversitarias2025.aspx

Temas:

Elecciones universitarias

