Dos delincuentes robaron US$ 20.000 de una joyería de Canelones en menos de un minuto

Dos delincuentes robaron alrededor de US$ 20.000 de una joyería de la ciudad de Canelones este domingo por la noche, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El dueño explicó que el comercio no cuenta con seguro porque "era el último año de actividad".

"Tenemos mucha impotencia y más a esta altura de mi vida, por acompañar a los empleados no he cerrado, pero ya no estoy para estas cosas", lamentó.

La Policía de Canelones trabaja con las cámaras de seguridad del local y de la zona para dar con la identidad de los delincuentes.