El delfín de Antía, Miguel Abella, promete la continuidad en Maldonado

A los delfines de los líderes no les suele ir bien pero no fue el caso de Maldonado, donde el exdirector general de Administración y Recursos Humanos de la intendencia, funcionario municipal por 32 años, Miguel Abella, se convirtió en el nuevo intendente.

“El barco en el que me subió me gusta, porque me gusta ayudar a la gente y voy a llevar adelante, si me toca, varias iniciativas que no pudiste concretar en estos períodos de gobierno”, había dicho Abella en enero al dejar el cargo para lanzar su candidatura, según consignó la página de la propia intendencia. Agradeció por haber sido parte de una gestión que transformó Maldonado.