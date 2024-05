El día que Álvaro Delgado vio de cerca la muerte: "La vi pasar y no llegó"

A Delgado le preguntaron si le tenía miedo a la muerte, y contestó que no, y que no le "obsesiona" pensar en ese tema, pero recordó la primera vez que pensó en ella.

"Iba con el chofer, con 'El Chapo', y la camioneta hizo aquaplaning en una curva y me di contra un cartel, me di vuelta y me di una cantidad de vueltas en la camioneta, y vi todo. Es como en cámara lenta, vi unos pinos, una columna de luz. Quedamos a un metro de los pinos, a medio metro de la columna de luz, y ahí paró la camioneta", relató Delgado.