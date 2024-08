El divertido momento entre Pedro Bordaberry y un periodista por una pregunta que no escuchó: "Que vuelvan los locutores de antes del FM"

“¿Cómo me decís?” , preguntó Bordaberry. “Les aviso que uso aparato así que... les pido... No solo si hablan fuerte, sino modular . Me ayuda un poco. Que vuelvan los locutores de antes del FM , así escucho mucho mejor”, bromeó el excandidato.

“Bueno, trataré de hacer un esfuerzo en tal sentido”, le respondió el periodista. “Quiero saber, ¿quién lo acompaña actualmente a usted en la Lista 10?”.

“Todos los que coincidan en la forma en que yo encaro la política y en las ideas. Y todos esos, he estado hablando con gente de todos los sectores”, contestó, ahora sí Bordaberry.

“Como dije hoy, hace un rato hablé con Andrés Ojeda y le comuniqué que iba a tomar esta decisión. Y he hablado con todos los otros cinco precandidatos, hablé con todos, pero no he hecho ningún acuerdo con ninguno, sino que he analizado cómo se ve el Partido, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se ve la coalición y cómo se ve el país, y qué es lo que hay que hacer. Una vez que tengamos esas coincidencias, vamos a decidir lo de los paraguas. Es como que me digas ‘¿vas a abrir el paraguas?’. Yo no se si está lloviendo. ‘¿Vas a abrir el paraguas de las listas?’ Esperá, vamos a ver si llueve, es el tema”.

Tras esto, Bordaberry bromeó y pidió que "vuelvan los locutores de antes del FM", porque así es "mucho mejor".

Bordaberry brindó una conferencia de prensa para anunciar su decisión de volver a la política a las 11:00 en el World Trade Center de Pocitos.

Su regreso se da siete años después de que el colorado anunciara que se alejaba de la actividad política.