Elecciones internas 2024: ¿cómo funcionarán los ómnibus y los taxis para poder ir a votar?

¿En qué horario se puede votar en las elecciones internas 2024?

Los más de 7.000 circuitos habilitados alrededor de todo el país abrirán a las 08:00 y funcionarán hasta las 19:30. Posterior a eso comenzará la apertura de sobres. En cada circuito urbano podrán votar 400 personas, mientras que en los rurales lo podrán hacer 300.

¿Es obligatorio votar en las elecciones internas 2024?

No. No es obligatorio ir a votar a diferencia de las demás elecciones. No se aplicará multa ni sanción en caso de no concurrir.