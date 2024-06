Elecciones Uruguay 2024: cuáles son los requisitos para votar

Uruguay celebra en este años, como cada cinco años, las Elecciones Internas, que no serán obligatorias, a diferencia de las Elecciones Nacionales. En caso de hacerlo, se deben tener en cuenta ciertos requisitos para poder ir a votar.

Requisitos para votar en las elecciones internas 2024

La credencial cívica es el único documento válido para votar. Si el votante no lleva ni recuerda la credencial no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento.