Elecciones internas en Uruguay, ¿hay sanciones para quienes no concurran a votar este domingo?

No, no es obligatorio ir a votar a diferencia de las demás elecciones.

3 Quienes no concurran a votar, ¿tendrán alguna sanción?

No, no se aplicará multa ni sanción en caso de no concurrir.

4 ¿Qué se vota en las elecciones internas de 2024?

Se vota para definir el candidato presidencial por cada partido político, que luego competirá en octubre y en un eventual balotaje en noviembre. Cada uno de los partidos habilitados por la Corte Electoral presenta sus presidenciables, que son apoyados por distintos sectores, y el votante puede elegir a cuál de ellos votar. Es que para las elecciones nacionales de octubre cada partido puede llegar con un solo candidato.

5 ¿Quiénes ganan en las elecciones internas de 2024?

En las elecciones internas el candidato más votado de cada partido es el que competirá en octubre para ser presidente de la República y suceder a Luis Lacalle Pou.

6 ¿Se vota algo más?

También se vota a los integrantes del Órgano Deliberativo Nacional y del Órgano Deliberativo Departamental de los partidos políticos. Esos órganos son los que formalmente aprueban quién será el candidato a vicepresidente, así como quienes serán los candidatos a intendente de cada uno de los departamentos.

7 ¿Este domingo 30 de junio se vota algo relacionado con la conformación del Parlamento?

No. A pesar de que hay listas con un orden dentro de cada sector, en las elecciones internas no se elige ni integrantes al Senado ni a la Cámara de Diputados. Esto recién se da en las elecciones nacionales de octubre. Los lugares en las listas determinan la conformación de los órganos deliberativos.

8 ¿Cuándo son las elecciones internas y en qué horario se vota?

Las elecciones internas se celebrarán el domingo 30 de junio. Los más de 7.000 circuitos habilitados alrededor de todo el país abrirán a las 08:00 y funcionarán hasta las 19:30. Posterior a eso comenzará la apertura de sobres. En cada circuito urbano podrán votar 400 personas, mientras que en los rurales lo podrán hacer 300.

9 ¿Dónde hay que votar este domingo 30?

La Corte Electoral habilitó el buscador del padrón electoral para las elecciones internas que se celebrarán este domingo 30 de junio. A través de este link, quienes están habilitados para el sufragio podrán saber en que circuito les corresponde votar y la dirección en donde se encuentra.

10 ¿Se puede votar sin la credencial cívica?

Si el votante no llevó la credencial cívica al lugar de votación, debe concurrir al circuito en el que está habilitado e indicar su nombre y apellido, así como la serie y número de su credencial. Las personas que voten en estas circunstancias necesariamente deberán figurar en el padrón o en el cuaderno de hojas electorales. Además, deberán acreditar mediante la cédula de identidad u otro documento válido ser quienes dicen ser. Si el votante no lleva ni recuerda la credencial no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento.