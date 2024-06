Elecciones internas 2024: ¿se puede votar sin credencial? Mirá la respuesta

En las de elecciones internas 2024 no es obligatorio ir a votar , a diferencia de las elecciones nacionales. Sin embargo, quienes deseen hacerlo deben llevar consigo la credencial cívica, el documento que permite poder efectuar el voto.

Si el votante no llevó la credencial cívica al lugar de votación, debe concurrir al circuito en el que está habilitado e indicar su nombre y apellido, así como la serie y número de su credencial .

Si el votante no lleva ni recuerda la credencial no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento.

Calendario electoral 2024 en Uruguay