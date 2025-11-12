¿Qué se elige en las Elecciones Universitarias Uruguay 2025?
Asamblea General del Claustro: 3 miembros por el orden docente, 2 miembros por los egresados y 2 por los estudiantes.
Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado: 15 miembros por los docentes, 10 por los egresados y 10 por los estudiantes.
Consejo de Facultad o Instituto asimilado a Facultad: 3 miembros del orden estudiantil para todas las facultades excepto Facultad de Derecho, 5 (miembros) del orden docente para Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación, 3 (tres) miembros del orden egresados para Facultad de Artes, Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Ciencias Sociales.
¿Dónde voto en las Elecciones Universitarias 2025?
En caso de figurar afirmativo, se detalla el nombre y apellido; orden y facultad; número, dirección y departamento del circuito y si resulta accesible.
¿Qué pasa si no voto en las Elecciones Universitarias Uruguay 2025?
Las personas que estén habilitadas y no concurran a votar en las Elecciones Universitarias 2025 podrán justificar la no emisión del voto por las siguientes causas: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, estar ausente del país el día del acto o por razones de fuerza mayor.
Se considerará causa de fuerza mayor el encontrarse fuera del departamento en el que le corresponda votar al elector, el día del acto electoral, lo que se acreditará con prueba documental o declaración jurada.
Las personas habilitadas que sin causas fundadas no hubieran votado serán pasibles de una sanción, según el orden al que corresponda.
Elecciones Universitarias 2025 | ¿Hasta cuándo se puede jusitificar la no emisión de votos?
El plazo para realizar justificaciones por no votar en lasElecciones Universitarias 2025 será de 60 días, desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026 inclusive.
Elecciones Universitarias 2025 | Paso a paso, ¿cómo justificar la no emisión de voto?
Las justificaciones de no voto en las Elecciones Universitarias 2025 se realizarán a través de un formulario que se habilitará en esta página web pasado el acto eleccionario.