Elecciones Universitarias 2025 | Paso a paso, ¿cómo justificar la no emisión de voto?

Este miércoles 12 de noviembre se llevan a cabo las Elecciones Universitaria 2025 , jornada de carácter obligatoria para quienes se encuentren en el padrón de electores habilitados para sufragar.

Con tiempo hasta las 19 horas, sólo rige una excepción correspondiente a aquellas personas mayores de 75 años inclusive.

Las Elecciones Universitarias 2025 definirán cuatros instancias decisoras correspondientes a los órganos de cogobierno de la Universidad de la República (Udelar) .

ELECCIONES Dónde voto en las Elecciones Universitarias 2025: consultá el padrón de habilitados por circuito

VOTACIÓN Este miércoles son las elecciones universitarias obligatorias de Udelar: todo lo que tenés que saber

Podrá consultar el circuito de votación de las Elecciones Universitarias 2025 donde le corresponde sufragar en el buscador del padrón de habilitados.

La búsqueda se podrá realizar por cédula de identidad o por nombre y apellido en el siguiente link: https://aplicaciones.corteelectoral.gub.uy/BuscadorUniversitarias2025/buscadores.buscadoruniversitarias2025.aspx

En caso de figurar afirmativo, se detalla el nombre y apellido; orden y facultad; número, dirección y departamento del circuito y si resulta accesible.

¿Qué pasa si no voto en las Elecciones Universitarias Uruguay 2025?

Las personas que estén habilitadas y no concurran a votar en las Elecciones Universitarias 2025 podrán justificar la no emisión del voto por las siguientes causas: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, estar ausente del país el día del acto o por razones de fuerza mayor.

Se considerará causa de fuerza mayor el encontrarse fuera del departamento en el que le corresponda votar al elector, el día del acto electoral, lo que se acreditará con prueba documental o declaración jurada.

Las personas habilitadas que sin causas fundadas no hubieran votado serán pasibles de una sanción, según el orden al que corresponda.

Elecciones Universitarias 2025 | ¿Hasta cuándo se puede jusitificar la no emisión de votos?

El plazo para realizar justificaciones por no votar en las Elecciones Universitarias 2025 será de 60 días, desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026 inclusive.

Elecciones Universitarias 2025 | Paso a paso, ¿cómo justificar la no emisión de voto?

Las justificaciones de no voto en las Elecciones Universitarias 2025 se realizarán a través de un formulario que se habilitará en esta página web pasado el acto eleccionario.

Link de acceso: https://www.gub.uy/corte-electoral/comunicacion/publicaciones/justificaciones-emision-del-voto

Elecciones Universitarias 2025 | Declaración Jurada de no emisión de voto