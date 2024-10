Encontraron restos óseos en el Caserío de los Negros: por qué es un hallazgo importante para la comunidad afro

CAMPAÑA ELECTORAL La broma de Lacalle Pou en un aniversario de viticultores en medio de la veda: "No puedo ni recomendar el tipo de uva"

Es probable que no sea la primera vez que se encuentran en Uruguay huesos de esclavos. "De repente en las fosas comunes de las batallas que se han excavado había soldados africanos, porque han estado presentes desde el principio en este país, aunque la historia no lo refleje", dijo a El Observador el arqueólogo José María López Mazz.

¿Por qué es tan importante este hallazgo? Porque la comunidad afro entiende que la construcción histórica de Montevideo obvió la importancia de la población negra y quiso ocultar el recuerdo de la esclavitud.

Hallazgo de restos arqueológicos en el Caserío de los Negros Foto: Intendencia de Montevideo

Recuperar la narrativa

"Nuestros antepasados, en estas líneas entre lo afro y lo indígena, también fueron los fundadores de Montevideo", dijo en rueda de prensa la directora de la Secretaría de Equidad, Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la intendencia, Leticia Rodríguez.

A su criterio es clave el trabajo de "este tipo de políticas, de este tipo de investigaciones" para "recuperar parte de una narrativa" que la comunidad no ha podido escribir.

El Caserío de los Negros, monumento histórico nacional desde 2013, es además un "bastión cultural de la memoria afro" en palabras de la exdiputada del Frente Amplio y mae afroumbandista, Susana Andrade.

Para ella, este hallazgo "es un acontecimiento relevante para el pasado, el presente y el futuro de las relaciones de poder en el medio socio político uruguayo y regional". Es una "comprobación" de que "el Terrorismo de Estado existe desde la época monárquica y luego con los primeros virreinatos y sus correspondientes sociedades clasistas y racistas".

Andrade entiende que hay "crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y por ende aún pasibles de búsqueda de responsabilidades penales en quienes fueron sus perpetradores". La esclavitud se abolió en Uruguay en el año 1842.

El conocimiento de que los antepasados de la comunidad afro están "regados" en los sitios donde se dejaban a los esclavos fue pasado oralmente de generación a generación, según contó la exdiputada a El Observador.

"La oralidad es una herramienta de trasmisión cultural para la gente afrodescendiente. No tuvimos oportunidad de escribir nuestra propia historia", continuó.

"En esa transmisión oral se nos legó la riqueza del culto, de los rituales, que era la única herramienta de esperanza que teníamos. Decimos 'Iemanyá mirando al mar' no solo porque los orixás son la naturaleza e Iemanyá representa el agua oceánica, sino también porque de allí fueron traídos. Ellos buscaban la libertad, volver a su territorio africano a través de las aguas".

Video de hallazgo de restos arqueológicos en el Caserío de los Negros Video: Intendencia de Montevideo

La historia y el hallazgo

El Caserío de la Real Compañía de Filipinas se construyó tras una orden del Cabildo de Montevideo de que hubiera un lugar de cuarentena para los esclavos que llegaban de África. Esta compañía, de la corona española, se instaló en el país en 1787.

"En 1812 se retira porque viene la Revolución Artiguista y todo lo que era propiedad de la corona española se retira de la ciudad", explicó el arqueólogo Camilo Collazo en rueda de prensa.

El lugar fue ocupado luego por diferentes ejércitos. "Por ejemplo el ejército de Alvear cuando se retira de la ciudad amurallada de Montevideo está unos días, unas semanas, ahí. También está Otorgués y Rondeau. En todos esos eventos de ocupación, se producían eventos de destrucción de lo que había. Y de construcción", continuó el arqueólogo.

Esta historia se vio en el lugar del hallazgo donde se encontraron muestras de un derrumbamiento de ladrillos, con algunos de ellos quemados.

Collazo, así como López Mazz, forman parte de investigaciones arqueológicas promovidas por la Unesco, la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que comenzaron en 2010.

La losa donde fue enterrado el cuerpo "es muy comprimida" y mide menos de un metro, explicó Collazo. "Los restos están acumulados, como que fue forzado el entierro. No hubo mucha energía de parte de quienes lo enterraron de excavar una fosa grande y a gran profundidad", indicó.

Mazz dijo que el cuerpo pertenece a una adolescente y que desde el punto de vista arqueológico el contexto apunta a que fue una persona esclavizada. Su entierro fue antes de la demolición del lugar.

De todas formas, falta el análisis biológico. Los arqueólogos están esperando que el juez del caso envíe un perito forense del Instituto Técnico Forense para autorizar la retirada del cuerpo y que vaya al laboratorio.

"Para ser por lo menos 99,98% seguro, el perfil biológico lo van a determinar los antropólogos biológicos", dijo Collazo.

"Nosotros vamos a continuar las investigaciones con el objetivo de saber si es un enterramiento aislado o si hay otros", indicó.

Zunino: "ANEP se ha negado a incursionar"

La excavación que permitió el descubrimiento se hizo en el fondo de la casa de una vecina que abrió sus puertas. El terreno donde estuvo el Caserío de los Negros abarca ese predio, la Plaza Zenzala –donde se investigó también–, y un predio donde hay una escuela.

El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no permitió que se excavara ahí. "Se ha negado a incursionar o que podamos investigar ahí adentro", afirmó en la conferencia de prensa.

El arqueólogo Collazo dijo en rueda de prensa que hace unos ocho, diez meses le pidieron a la ANEP acceder al predio, pero que nunca les respondieron.

"Habría que aprovechar los momentos en donde no están los escolares. Pero no hemos recibido respuesta. El proyecto este que estamos ejecutando ahora vence en diciembre y no prevemos poder trabajar en la escuela".