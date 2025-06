"Es necesaria": Leonardo Herou anunció que volverán las papeleras a algunas zonas de Montevideo

" Estas cosas, si no se construyen con mucha participación, no funcionan . Por lo tanto, a esos vecinos que están con algunas dudas sobre los eventuales resultados, los vamos a invitar a ser partes del proceso", aseguró.

Además del diálogo con la población, explicó que será "fundamental" el trabajo con las alcaldías. "Tenemos previsto en los primeros días una reunión con los consejos", aseveró y añadió que en esos encuentros buscarán generar una "planificación" clara para la temática.

Consultado por el pedido de la alcaldesa electa por el Municipio CH Matilde Antía de hacerse cargo de la gestión de residuos en su zona, dijo: "No tengo dudas que los municipios tienen que ser parte fundamental de esta estrategia que busca mejorar notoriamente la limpieza pública".

Tras esto, reveló que unas de las acciones concretas que implementarán será el retorno de las papeleras en algunas zonas de la capital. "La papelera es necesaria y seguramente sea importante instalarlas en un plazo relativamente corto", afirmó.

Así, Herou reflexionó que "no" fue un error sacarlas, sino que se trató de una decisión que permitió ahora conocer en que zonas es necesario reinstalarla y cuáles no. Además, esta experiencia permitirá colocarlas con una logística mediante la que "sea una solución" y no un "problema".

"Tenemos que tener papeleras que no se puedan transformar en un problema para el entorno donde estarán instaladas", afirmó y señaló que para ello no dudarán en aplicar "sanciones" ante el mal uso de ellas por comerciantes o transeúntes.