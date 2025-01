Esposa de Martín Mutio: "Lo usaron de trofeo político de un lado y del otro"

En una entrevista que le realizó El Observador en un parque cercano a la Unidad 25 en Santiago Vázquez, sostuvo que la jueza de ejecución de Libertad no quiso dictar sentencia sino que "obligó" a Mutio a firmar un acuerdo con el que él no estaba de acuerdo. "Martín había dicho que no quería firmarlo y en la audiencia el INR se negó a trasladarlo a otra unidad que no fuera la 25”.

Según consta en la resolución, la jueza definió que reciba visitas dos veces por semana, que tenga una hora de patio diaria, que trabaje dos horas por día, que se le habiliten el ingreso de cinco kilos de comida semanales y que desde el 1 de febrero pueda empezar a estudiar. Su esposa dijo que había pedido al Elbio Fernández poder inscribirlo para que de exámenes libres en el bachillerato para adultos.

“Yo comprendo que Martín está condenado, justa o injusta la condena tiene que cumplirla, pero no está condenado a morirse, no está condenado a volverse loco, a que lo humillen, lo maltraten, a no poder tener contacto con sus hijos, a no poder estudiar, o no poder trabajar”, afirmó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Agregó que las autoridades de esa unidad "le hacen firmar un papel como que sale al patio, aunque no es cierto, pero si no lo firma lo castigan suspendiéndole las visitas". Cuestionó también que el lugar dónde se realizan las visitas “es totalmente hermético, no hay baño, hay ratas, hay víboras". "Es imposible que exponga a mis hijos a ir a un lugar así”. Tampoco tiene baño, sólo un pozo en la celda, en la que está solo.

Con los abogados Pablo Donnángelo y el mendocino Carlos Álvarez, iniciaron acciones ante organismos internacionales por las condiciones de reclusión. Ambos abogados trabajaron juntos en el caso internacional de los hermanos Peirano Basso, condenado por la caída del Banco de Montevideo, por los años que pasaron en prisión sin condena.

En el caso de Mutio presentaron acciones contra Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Amnisty Internacional y Soft Torture. "Se están violando prácticamente todos los derechos humanos porque esto no es el cumplimiento de una pena, esto es una condena a muerte, porque además hay un ensañamiento particular con Martín, por una cuestión política que yo todavía no lo llego a comprender", dijo su esposa.

Ella también es abogada y aunque no ejercía ahora está trabajando activamente en el caso junto también a Juan Williman y Carlos Uriarte, los abogados de ejecución, y también la ayuda una amiga brasilera que es colega.

Señaló que el ministro Nicolás Martinelli "mintió" cuando insinuó que el propio Mutio incendió la celda para ser cambiado de cárcel. Martinelli dijo que esa era la conclusión primaria de la investigación pero ella mostró en la entrevista las actas en las que dos presas trans, que compartían el módulo con Mutio en Libertad, admitieron haber incendiado la celda.

"Ayer le destapamos el boquete con los cortes y hoy prendimos un polyfon con fuego y se lo prendimos y se lo tiramos yo y mi compañera de celda... como nos hicieron una requisa calculamos que Mutio nos la mandó por eso lo hicimos... se le quemaba la celda y se quedó sentado tomándonos el pelo, diciéndonos que con una llamada conseguía todo de nuevo", declaró una de ellas el 24 de diciembre, según consta en el acta que mostró.

Dijo que otras dos trans declararon que "un funcionario del penal intentó convencerlas de que le plantaran una prueba falsa" a su esposo, y aunque pidieron que declararan en el habeas corpus de esta semana la jueza dijo que "no las había encontrado y están presas". Asimismo cuestionó que la jueza no llamó a declarar al director del INR, Luis Mendoza, ni al subdirector del Penal de Libertad Hugo Blanco.

Martín Mutio La esposa de Martín Mutio, Sol en la entrevista con El Observador

Mutio como "trofeo político", según su esposa

La esposa de Mutio aseguró que este invierno estuvo internado tres días en el Hospital Británico, luego de que un funcionario policial le pegara patadas en una pierna que le generaron una lesión vascular que se le ramificó por ambas piernas. "ASSE no se hizo cargo y terminamos costeando la internación en el santorio Británico, fue con mucho sacrificio, pero por cuestiones políticas, lamentablemente le dieron el alta con un diagnóstico pero sin un tratamiento". Agregó que el médico que lo trató le dijo que era del MPP y seguro se habia inyectado él para autolesionarse.

¿El qué dice de eso del MPP?

No nos define, es como que a vos te guste Platón y a mí me guste Sócrates.

¿Pero él es del MPP?

No, él no es del MPP. Puede tener una vinculación o no.

Porque lo que se mencionó es que él usaba sus vínculos políticos para hacer lobby en sus negocios

Yo creo que tuvo vínculos políticos con ambos partidos. Martín es muy desprolijo en sus negocios, yo trabajé con él y es muy despelotado pero no es un narcotraficante... Antes de conocerme a mí tuvo vínculo con ambos partidos.

¿Tenés expectativa con el cambio de gobierno ya que lo planteas como un tema político?

La verdad que no. Yo planteo un tema político de que a Martín lo usaron de trofeo político, de un lado y el otro. Martín no es de acá ni de allá. Es mío y de mis hijos, es el compañero que elegí para mi vida. Es bueno y se usa de un lado y de otro. Para la política si sos de acá sos una cosa, si sos de allá, sos lo otro. No es una cosa. Es un ser humano.

¿Vos decís que este gobierno lo usó?

No, yo no digo que este gobierno lo usó. Digo que había una necesidad social y política de encontrar un responsable, porque era un cargamento muy grande y entonces no importó la verdad.

Antecedentes de Mutio y la falta de valoracion de la prueba de la Suprema Corte

Mutio se casó con Sol en enero de 2022 cuando ya había sido imputado por el cargamento de 4,5 toneladas de droga enviado a Hamburgo. También había tenido ya problemas por deudas y había sido imputado por estafa. En 2011 había fundado GCM global, una empresa de “logística y comercio exterior” dedicada a la exportación de productos congelados.

En 2014 el Banco Central había ordenado clausurar todas sus cuentas corrientes por dos años y en 2015 fue procesado sin prisión por un delito de falsificación y estafa. Para la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU figuraba como un deudor “irrecuperable".

Según contó su esposa se conocieron porque ella heredó las empresas de su padre en Argentina y como le vende productos a Uruguay, lo trató "por una cuestión comercial".

Mutio ya estaba imputado y tuvo que pedir permiso para viajar a Argentina a casarse.

No pidió permiso para salir y casarse. Tuvo un lío en Colonia por unos cheques y le pusieron una medida cautelar, y en el momento le dieron el permiso para salir. Él estaba viviendo conmigo en Argentina ya en ese entonces. Estuvo todo el proceso sin ninguna medida cautelar. Él venía a las audiencias y yo lo acompañaba.

¿Y no te importó casarte con una persona que tenía todo este tema atrás?

En realidad me pasó que cuando hablé con Martín no podía entender que esa persona fuera la persona que estaban acusando de hacer algo así. Yo también estuve en la vida en alguna encrucijada, no legal, pero de esas en la que la vida te deja en un lugar qe no es el tuyo.

Martin Mutio Martin Mutio se casó con Sol en enero de 2022 en Rosario, Argentina

Vos decís que es inocente pero tiene una condena que dice todo lo contrario.

A mi siempre me dolió y me preocupó que se vendió la idea de que la jueza Adriana Chamsarian que fue la juez del juicio, absolvió a Martin por la falta de una prueba científica. Y yo escuché decirlo al exministro (Luis Alberto) Heber en la televisión, que es quien proclama que la señora (fiscal del caso Mónica) Ferrero sea fiscal de Corte, que era una barbaridad y que esperaba que el tribunal solucionara esa situación. La decisión de los abogados anteriores fue no decidir salir en público luego de la absolución, lo cual no me pareció justo, pero la jueza no lo absolvió por eso. Lo absolvió porque cada uno de los indicios fueron rebatidos por los testigos.

Pero después tenés al Tribunal de Apelaciones, que son tres ministros, y a la SCJ que son cinco ministros, que entendieron que las pruebas son contundentes y por eso lo condenaron.

La sentencia del tribunal tiene 53 páginas de las cuales 39 son una copia del dictamen fiscal. No hay valoración de la prueba. No se nombra a Julio de Brum, que fue testigo durante el juicio, expresidente del BCU que hizo una pericia de todo el patrimonio de Martin con antelación a esto que ocurrió y dijo que no había lavado de activos. No se valoró el testimonio de Gerardo Level, una persona que inspeccionó 17.000 contenedores y declaró los motivos por los cuales el precinto (del contenedor) estaba clonado. O que declaró el capitán Francisco Olgado, máximo responsable del puerto de Algeciras, donde específicamente le consultaron sobre la trazabilidad de los contenedores de las exportaciones anteriores y dijo que no había nada anormal. Todo eso no se sabe.

Pero todo eso fue evaluado por la Suprema Corte

No, el problema que fue con la SCJ es que no valora prueba.

Pero la SCJ dice claramente que dos contenedores fueron cargados en Canelones y este fue al silo de San José, fue llevado ahí por Mutio, ese contenedor no fue precintado porque el MGAP iba a fumigarlo y se abarrotó de soja en el fondo pero adelante se le dejó espacio...

Fue una condena con indicios y lo que Dios me está iluminando es a encontrar pruebas directas para que no quede lugar a interpretación.

Vos decís que él no es narco. Ha pasado con otros empresarios que les va mal en los negocios, empiezan a tener deudas y le ofrecen llevar un cargamento de droga, que contaminen un contender, y en definitiva terminan colaborando con el narcotráfico sin ser narcos ¿Puede haberle pasado eso a Mutio?

No, hay muchas cuestiones que no se dicen, cómo llegó la droga a Uruguay, quién la tiró en el silo, a qué organización pertenece esa droga, en que la llevó porque él cruzó el peaje en su auto...

¿Cómo llegan a meterle la droga en su contenedor?

Yo no te puedo contestar eso porque me van a matar los abogados pero lo sabemos. Como te dije, Dios me puso en el camino un equipo de personas muy buenas no solamente acá. También en Alemania, en Bélgica, Colombia, entre todos fuimos buscando la verdad. Yendo a los lugares, preguntando.

¿Económicamente cómo financiá todo esto?

En realidad tengo una posición económica que no es mala desde antes de conocerlo a Martín. Mi padre muríó en 2017 yo quedé al frente de sus empresas. Además, los gastos no son tan importantes, al abogado de Bélgica llegué por un profesor mío de la facultad que le comenté la situación y me puso en contacto con un colega que tiene un estudio en Barcelona y viajó.

Pero todo eso sale plata, no cualquiera lo podría pagar.

Con los abogados de acá tengo una relación de años y me dan muchas cuotas para pagrales, y a Bélgica, Alemania y Colombia viajó mi amiga la abogada brasileña. Ella viajó a cada lugar.