"Está muy destemplada": Nacho Álvarez le respondió a la fiscal Ghione y reveló la conversación que tuvo con Paula Díaz

Radio La crítica de Nacho Álvarez a Jorge Piñeyrúa por opinar de los mensajes entre Iturralde y Penadés: "No podés bolichear"

La jueza Marcela Vargas, sin embargo, rechazó la declaración anticipada de Díaz, algo a lo que se había opuesto en audiencia la fiscal Ghione.

"¿Será porque tiene miedo de que se le caiga la causa contra Penadés si Paula va y dice lo que me dijo a mí públicamente? ¿Que era un invento de Romina Celeste y de varios menores que aleccionó?", se preguntó Álvarez este martes en el programa La Pecera de Azul FM.

Entonces dijo que él mismo sacaría de su "valijita" la conversación que mantuvo con Díaz un día antes de que se grabara la entrevista que finalmente se emitió en Santo y Seña.

Embed

Álvarez también aludió en la radio a otra afirmación de Ghione en la audiencia del jueves, donde se refirió a la "casualidad" de que la intervención de la Policía sobre el teléfono de Díaz se hubiese extendido más de lo habilitado.

"Yo la verdad que no entiendo ni siquiera qué está sugiriendo Alicia Ghione que notoriamente no está bien, está muy destemplada", apuntó el periodista y destacó que no tiene "nada que esconder".

También señaló que, en caso de que la Policía hubiese accedido a una conversación de él con Díaz por fuera del tiempo habilitado de intervención, eso era una "interceptación ilegal".

"Esta fiscal está haciendo público el contenido de una grabación obtenida de forma ilegal. Y lo hace en una audiencia donde además me está atribuyendo a mí una intención que, según todos entendemos, es que le estaba diciendo a Paula cómo tiene que declarar", explicó.

Un fragmento de la conversación en cuestión fue divulgada por Álvarez en el programa, donde reprodujo el audio de la charla que tuvo con Díaz antes de que se emitiera el programa.

Allí se escucha que Álvarez le hace una serie de preguntas sobre el caso Penadés y sobre Romina Celeste.

"¿Vos te acordás que Romina te reconociera explícitamente que inventó lo de Penadés? ¿Ella te dijo que es mentira? ¿Te dijo que es mentira que ella estuvo con Penadés? ¿Te lo dijo ella? ¿Y por qué lo inventó?", son algunas de las preguntas que se escucha le hace el periodista.