Nacho Álvarez: "Es lógico que genere amores y odios"

Al revés. A mí muchos, incluso a nivel de las altas esferas, me decían: ¿Vos tenías data? No tenía nada. Simplemente (Álvaro) Delgado se pasaba hablando de que tenía un nombre que solo su almohada conocía y quería una fórmula que enamorara. Yo decía: Laura Raffo no puede ser, porque yo sabía que no tiene mucho feeling. Aparte Raffdo es un nombre cantado, si era un nombre en la almohada, es porque hay otro nombre. Tuiteé por tuitear sin fuente, sin nada puse para mí, la única que se me ocurre es Valeria Ripoll. Y a la semana cuando la anuncian todos me miraban a mí, fue atar cabos. Me sorprendió igual que a todo el mundo la verdad. Primero tenía que darse que Laura votará mal para que Delgado, ahí sí, pudiera sacar esa que tenía en la almohada. Porque si no, no había chance por lo que es la interna del partido. Pero al haber votado tan bajo Laura Raffo, entonces sí, él pudo echar mano a la que tenía en mente. Hay que ver lo que pasa ahora. Muchos blancos enojados; ¡Voy a votar a (Andrés) Ojeda. ¡Los Blancos Ahora son zurdos. Y por otro lado la estrategia delgado es pensar que para ganar la elección, tenés que pescar fuera de tu partido. Hay gente que está en el centro indecisa más a la izquierda, más a la derecha y Valeria Ripoll apuesta a que capte por ahí. Hay que ver si le sale o no le sale.