Nacho Álvarez reveló un chat con Álvaro Delgado en el que hablan sobre Raffo y Ripoll

Álvarez mostró el chat al aire para demostrar que no había hablado con nadie previamente a la definición de la fórmula, en referencia a que una semana antes de las elecciones internas del 30 de junio, había publicado un tuit donde especulaba con que la compañera de fórmula de Delgado (que llegó como claro favorito a esa instancia) no sería su competidora, Raffo, sino la exsindicalista Valeria Ripoll.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1805359461655363794&partner=&hide_thread=false Sólo atando cabos y sin base en ninguna fuente, varias veces Alvaro Delgado habló de buscar una fórmula "que enamore", se refirió a su inclinación por que sea "una mujer", y el viernes dijo tener una "preferencia que sólo conoce" su "almohada". Más allá de que todos descuentan… — ignacio alvarez (@igalvar71) June 24, 2024

Delgado respondió con una risa, a lo que Álvarez le insistió con su idea: "Laura no enamora, ni te sirve, ni te gusta".

"No me contesta nada, y como no me contesta le mando este sticker del monito tomando café, y él me pone un corazoncito", siguió el relato el conductor

"Todo dicho", acotó el periodista Leonardo Pereyra, que en el programa del domingo se animó a cantar al aire.

"Como me pone el corazoncito, le puse 'estás enamorado', y el me pone mi compromiso en Las Vegas con Melissa y me dice 'tu estás enamorado'", agregó Álvarez, mostrando que Delgado le había enviado un enlace a una nota de El Observador sobre su compromiso con su pareja.

"¿Te alcanza con esto?", cerró el conductor.