Valeria Ripoll se refirió a Caram y a Dos Santos y afirmó que le "alegra mucho" que "ya no estén dentro del partido"

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, se refirió a las irregularidades en la asignación de horas extra en Artigas y aseguró que "nunca" va a defender "lo que está mal" y "mucho menos" si lo hace un "compañero" de partido.

"Lo que está mal, está mal y no voy a dar marcha atrás de lo que denuncié en su momento. Creo que la Justicia laudó del lado de lo que nosotros habíamos denunciado, que no es información de Valeria, es el propio sindicato de allá que nos trasladó la información, los propios trabajadores de distintos puntos de Artigas que plantearon la situación y esto lo tomó la justicia", dijo Valeria Ripoll en entrevista con el programa Apertura Sport de Sport 890.

Para Ripoll "está claro" que no va justificar el accionar dentro de la Intendencia cuando lo que pasó "está mal" y muchos menos por un caso que "la Justicia procesó". "Yo no sé si la gente esperará hoy que, porque estoy en el Partido Nacional, diga otra cosa o me retracte de lo que dije, nunca, para nada", afirmó la nacionalista.

"No voy a defender nunca lo que está mal y mucho menos si lo hace un compañero mío, más allá de que hoy ninguno de los dos está dentro del Partido Nacional, pero no me voy a desdecir para nada. La Justicia termina confirmando que había cosas que se estaban haciendo mal, ¿por qué me retractaría?", dijo.

En este sentido, Ripoll aseguró que no le preocupa que salga el video donde, antes de formar parte del Partido Nacional, denunció las irregularidades en Artigas y dijo que lo que pasaba en Artigas "grafica el interior". La exsindicalista dijo que no va a "defender" la situación "por estar dentro del Partido Nacional" y afirmó que le "alegra mucho" que tanto Pablo Caram como Valentina Dos Santos "ya no estén dentro del partido y no representan al partido". "Recordemos también que son dos cargos electos, no son cargos de responsabilidad política porque si hay algo de lo que me enorgullece en cuanto al accionar del partido en el que decidí estar es que la presidenta del Partido Nacional nunca va a defender ni a justificar procesamientos, ni va a organizar marchas para tomar como héroes a personas procesadas ni tampoco son cargos de responsabilidad política asignados por el presidente. Acá no sucede lo que sucedió con Lorenzo, con Calloia o con Cendoya, donde se ponían detrás de ellos y de hecho hasta hoy el presidente del Frente Amplio te plantea que hay que agradecerle a un ministro procesado por lo que hizo por el país", dijo Ripoll sobre el cierre en referencia a lo que pasó en el caso Pluna y el caso Cendoya.