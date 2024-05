Ghione vinculó a Gustavo Penadés con denuncia falsa contra Orsi y al periodista Ignacio Álvarez con el testimonio de Paula Díaz

En el marco del acalorado debate entre las partes, los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, fundamentaron por qué era importante acceder al celular de Mastropierro y señalaron que en 2020 en el marco de las estafas que cometió mencionaba al entonces senador. Robatto dijo era un "derecho" de la defensa acceder al celular para su teoría del caso. “Si una persona sale en un programa de televisión diciendo que estafó por US$ 300 mil a un empresario. Si una persona sale por televisión diciendo: ´ay me deschavaste´. Si una persona sale por televisión diciendo que tiene un chat con la doctora Ghione…y está en toda la trama… Si esta persona viene acá y dice que estuvo una vez sola presa, cuando estuvo dos veces presa, si en el contenido de las siete hojas que se nos da se nombra a Penadés en el año 2020...", argumentó.

En ese marco, tanto Guerrero como Fernández Lecchini, defensor de Muvezin junto a Rosana Gavazzo, afirmaron que la Fiscalía les ocultaba prueba. “La fiscalía tiene que llegar a la verdad tiene que ser objetivo, por qué me niegan los teléfonos siempre, hay como una teoría los teléfonos de este se pueden sacar pero otros no ¿tenemos algo que esconder?”.

A lo que Ghione respondió muy molesta: “Yo no quiero tolerar más el ´tienen algo que esconder´, y afirmó que a su juicio es ilegal que las defensas accedan al contenido del celular de una, como también argumentaron los representantes de las víctimas, Soledad Suárez y Juan Williman.

El punto más álgido de la audiencia ocurrió cuando Ghione volvió a referirse a los hechos de 2020 y se preguntó que tenían que ver los cheques de la estafa de una causa que ya se cerró y mencionó que “si Penadés estuvo involucrado en las estafas de Mastropierro...”, lo que generó el grito de Robatto: ¡No! Y la interrupción del imputado

-Penadés: “No se lo voy a permitir”

-Ghione: ¡Perdón... Callese senador!

-Penadés: No me callo nada, no le voy a permitir

-Cuando se destape todo lo de Orsi no está en condiciones de hablar, le dijo la fiscal relacionando al senador con la falsa denuncia contra el candidato del FA Yamandú Orsi por el que fue condenada Paula Díaz la mujer que inventó la denuncia instruida por Romina Celeste Papasso también imputada.

Ghione prosiguió explicando en un relato que no quedó muy claro que en según surge del celular de Mastropierro, él habla de que le entreguen unos cheques (las personas estafadas) y que le va "a avisar a papá Penadés". En otro momento la defensa del exsenador aclara que Mastropierro "le había robado la billetera a un empresario y habla de Penadés".

La acusación de Ghione al periodista Ignacio Álvarez y la complicación de la causa

Otro momento de muchos gritos fue cuando las partes discutieron si hacer lugar o no a la declaración de Paula Díaz como testimonio anticipado, algo que está permitido en el proceso actual cuando existe riesgo de que luego esa persona no declare por distintos motivos. Paula Díaz dijo en la entrevista de Santo y Seña que las víctimas del caso Penadés "eran todos amigos" de Papasso.

Guerrero y Robatto recurrieron al riesgo que planteó Díaz en esa entrevista y argumentó que si la fiscal del caso Orsi, Sandra Fleitas tuvo que recurrir al Departamento de Personas Ausentes de Interpol para ubicarla porque había desaparecido, después de hacer la denuncia falsa, "¿qué queda para esta defensa?", se preguntaron y agregaron que puede pasar más de un año para que empiece el juicio. "Dentro de dos años no sé que va a ser de la vida de esta persona", dijo Robatto.

Las defensas de Penadés y Mauvezin intentan demostrar un vínculo entre Papasso y las víctimas defendidas por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, y señalaron que según surge de la causa "comían pizza" juntos, que Romina las lleva en el auto, que hicieron llamada con el celular de Papasso a una doctora para sacarse dudas. "Si será importante la declaración de esta mujer", dijo Robatto.

Ghione rechazó esos argumentos y dijo tener un audio en el que el periodista Ignacio Álvarez "casualmente" la contactó antes que la Fiscalía y le instruyó sobre como declarar ante las cámaras. "¡Oh casualidad! el Departamento de Investigaciones se olvida de bajar la interceptación y el periodista llama a la señora Paula Díaz, en un audio, que yo no lo voy a traer a esta audiencia, pero que si la doctora pretende traerme y leerme declaraciones, casi introduciendo pruebas en esta etapa procesal, yo voy a sacar de mi valijita ese audio para que usted escuche bien cómo tenía que declarar Paula".

A continuación Ghione volvió a vincular el caso Penadés con el caso Orsi y dijo que "acá hay cosas detrás de todo esto" y mencionó "unos chats aislados, que si lo unimos a lo que dijo el periodista (Eduardo) Preve que nos empezó a abrir los ojos sobre lo que pasaba atrás de lo de Romina, lo de Orsi, etcétera, seguramente esta causa se va a complicar un poquito más".

"Porque si tenemos algo así suelto de intercambio contra algún imputado de acá que seguramente el imputado que está acá sentado sabe de lo que hablamos así, algo suelto por ahora, son perlas sueltas que no nos llevan a entender lo de Orsi pero que si la unimos a la investigación que hizo el periodista capaz que dos más dos es cuatro, por eso no quiero dar nombres ni avanzar sobre eso", lanzó la fiscal.

Con esas afirmaciones se refirió a unos chats que Preve divulgó en su columna de radio M24 en los que Pablo López Gamio hablaba con Penadés de su causa y mencionaba una denuncia contra Orsi. Preve fue citado a declarar por Ghione el 16 de mayo ya que esos chats no aparecen en la carpeta del celular de Penadés que tenía la fiscal por estar encriptados y el periodista si los tenía.

Como consecuencia de esa situación el viernes 17, Ghione ordenó que Interpol le entregara a Asuntos Internos los dispositivos electrónicos de Penadés y le pidió una nueva pericia a esa dependencia policial.

En la audiencia Ghione también acusó a los investigadores: “la Policía nos jodió” y contó que el informe que inicialmente le habían presentado respecto del teléfono del exdirector del ex Comcar Carlos Taroco, venía “muy liviano”, refiriéndose a que le habían enviado menos información de la disponible, según consignó El País.